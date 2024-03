Sonata Arctica: präsentieren ‚California‘-Musikvideo und veröffentlichen »Clear Cold Beyond«

Lange im Voraus als Rückkehr zu ihren Power-Metal-Wurzeln angepriesen, kommen Fans der finnischen Melodic-Metal-Ikonen Sonata Arctica nun endlich in den Genuss des gesamten neuen Albums Clear Cold Beyond, das gestern via Atomic Fire erschen. Das von der Metal-Presse gefeierte Werk wird die Band in Kürze auch auf einer ausgiebigen Tournee (weitere Details findet ihr unten; zusätzliche Termine sind in Arbeit…), die sie in ihrem Heimatland starten wird, live vorstellen. Doch ehe ihre Anhängerschaft sie wieder auf den Bühnen bestaunen kann, überrascht die Truppe jene passend zum Erscheinen ihres neuen Hitalbums mit einem weiteren Musikvideo: California wurde von Jarkko Piipari produziert und gewährt seltene Einblicke in das Tourleben des Quintetts. So bietet es einerseits Szenen aus Konzerthallen und Städten in aller Welt, während es andererseits auch den Reisealltag in Bussen oder an Flughäfen aufgreift. Das zu sehende Material sammelten Sonata Arctica im Rahmen verschiedener kürzlicher Shows und das Ergebnis lässt, ergänzt von einem der powermetallischsten Tracks auf Clear Cold Beyond, die Spannung auf ihre anstehenden Auftritte noch einmal steigen.

Begleitet die Band auf ihrem California-YouTube-Trip:

Frontmann Tony Kakko ergänzt: „Der Song handelt von Personen, die denken, dass es möglich und in Ordnung ist, alle anderen Leute für sich alleine zu haben, egal, was kommt. Dabei achten sie nicht darauf, welch gehörige Menge Schmerz und gebrochene Herzen sie dabei hinterlassen. Und nun bist du deren Objekt der Begierde, doch du weißt dir zu helfen, um nicht in deren Fänge zu geraten, ehe ‚Kalifornien ins Meer fällt‘ [engl. ‚California falls into the sea‘], was meines Wissens nach unmöglich ist und maximal fiktiv geschehen könnte. Kurz gesagt: Das Stück handelt von Selbstschutz. Wenn du stark genug bist, kannst du derartigen Leute gar noch etwas von deren eigenem Gift verabreichen, was durchaus befriedigend sein kann.“

Mit Clear Cold Beyond begibt sich die Band wieder mehr in powermetallische Gefilde, während sie sich zu Pandemiezeiten noch überwiegend in akustischen Klanglandschaften heimisch fühlte. Die Platte strotzt nur so vor starken Songs und verknüpft elegant das Beste aller Phasen des vielseitigen Sonata-Arctica-Schaffens: Hier treffen Hochgeschwindigkeitshymnen wie First In Line oder California auf emotionsgeladene Tracks wie The Best Things oder das abschließende Titelstück. Bei diesen zehn neuen Tracks wird wirklich jeder Fan der Band fündig. Das dazugehörige Artwork, das stilistisch an ihre früheren Karrieretage erinnert, stammt von Niko Anttila. Zudem kehrte die Kombo zu Mikko Karmila (Finnvox Studios) zurück, der bereits für den Mix zahlreicher älterer Sonata-Arctica-Werke (Ecliptica [1999] – Stones Grow Her Name [2012]) verantwortlich war. Der ebenfalls an vorherigen Produktionen der Truppe beteiligte Svante Forsbäck (Chartmakers West; u.a. Rammstein, Korpiklaani, Delain, The 69 Eyes, Deathstars) sorgte für das abschließende Mastering.

Sonata Arctica live:

Clear Cold Beyond-Finnland-Tour 2024

w/ Temple Balls

15.03.2024 FI Tampere – Pakkahuone

16.03.2024 FI Laukaa – Peurunka Areena

22.03.2024 FI Lahti – Finlandia-klubi

23.03.2024 FI Helsinki – Kulttuuritalo

29.03.2024 FI Kuopio – Sawohouse Underground

30.03.2024 FI Joensuu – Kerubi

04.04.2024 FI Turku – Logomo (Teatro)

05.04.2024 FI Seinäjoki – Rytmikorjaamo

03.05.2024 NO Kopervik – Karmøygeddon Metal Festival

11.05.2024 BE Bomal-sur-Ourthe – Durbuy Rock Festival

01.06.2024 CZ Pilsen – Metalfest

28. – 30.06.2024 FI Helsinki – Tuska Festival

05./06.07.2024 FI Tampere – Tuhdimmat Tahdit

31.07. – 02.08.2024 DE Wacken – Wacken Open Air

03.08.2024 FI Pori – Porispere

08.08.2024 ES Villena – Leyendas del Rock

09./10.08.2024 FI Kouvola – Koria Roll

