Bodyfarm – Malicious Ecstasy

Artist: Bodyfarm

Herkunft: Utrecht, Niederlande

Album: Malicious Ecstasy

Genre: Death Metal

Spiellänge: 39:15 Minuten

Release: 22.03.2024

Label: Edged Circle Productions

Link: https://www.facebook.com/Bodyfarmdeathmetal

Bandmitglieder:

Gesang, Bass – Ralph de Boer

Gitarre – Bram Hilhorst

Gitarre – Alex Seegers

Schlagzeug – David Schermann

Tracklist:

Retaliate Pervitin Onward Doomsday Gates Of Malignancy Dreadlord (live) Unbroken (live) The Swamp (live) Charlatan Messiah (live) The Dark Age (live)

Das neue Album der niederländischen Old School Death Metaller Bodyfarm erscheint am 22.03.2024 über Edged Circle Productions und kommt so pünktlich vor dem gemeinsamen Tourstart mit den Landleuten Pestilence und Carnation. Eine streng limitierte Auflage als CD und auf Vinyl (Black und Clear /Black Swirl) soll für die Fans über das Label Edged Circle Productions zur Verfügung stehen.

Ich muss allerdings vorab schon einmal sagen, dass es sich hier um ein „echtes“ Album handeln soll, ist aus meiner Sicht gelogen, denn eigentlich sind es nur vier Songs, die neues Material sind. Der Rest sind Liveaufnahmen älterer Songs, die am 14.03.2023 bei einem Konzert in Krakau (Polen) mitgeschnitten wurden. Wieso man das gemacht hat, also die neuen Songs und die Livemitschnitte als ein Album zu verkaufen, weiß ich nicht. Eigentlich ist Malicious Ecstasy, gemessen am neuen Material, nur eine EP über 17 Minuten mit Livemitschnitten als Bonus.

Ich muss grundsätzlich gestehen, dass ich die Band sehr schätze und mag. Das erste Mal habe ich Bodyfarm 2015 live beim Dynamo Festival in Eindhoven gesehen. Bodyfarm wurde 2009 von Thomas Wouters (RIP) und Quint Meerbeek (RIP) gegründet. In den Jahren 2012 bis 2015 wurden gleich drei Alben veröffentlicht. Das Schicksal meinte es nicht gut mit der Band. Mit Frontmann Thomas Wouter (2019) und Schlagzeuger Quint Meerbeek (2023) verstarben gleich zwei Gründungsmitglieder!

Die Niederländer wissen natürlich, was Old School Death Metal ist, denn da spielen sie für mich persönlich an vorderster Front mit. So verwundert es nicht, dass die vier neuen Songs auf diesem Tonträger sehr schön reinhauen. Die Gitarren jaulen sehr schön, ein guter Schuss Melodie ist in den Songs vorhanden. Die Songs sind im Midtempo gehalten, die Stimme von Frontmann Ralph de Boer ist gut verständlich. Derber Gitarrensound, fette Riffs und fiese Vocals und das gut abgemischt. Death Metal Herz, was willst du mehr? Ja, eigentlich mehr neue Songs!

Die Liveaufnahmen aus Krakau sind ebenfalls in guter Qualität. Für mich ist die Krux halt, dass man hier etwas als Album verkauft, was aus meiner Sicht eigentlich eine EP mit Bonus-Live-Material ist. Den Bodyfarm Die-Hard-Fan wird es wohl trotzdem freuen.

Hier die Termine der gemeinsamen Tour von Pestilence, Bodyfarm und Carnation (klickt auf das Poster):