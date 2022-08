Induction: kehren mit Musikvideo zu neuer digitaler Single ‚Queen Of Light‘ zurück

Verdächtig ruhig ist es in letzter Zeit um das Progressive-Symphonic-Power-Metal-Quintett Induction gewesen – und das aus gutem Grund: Die Band war nämlich damit beschäftigt, ihr Zweitwerk, das noch Ende 2022 via Atomic Fire Records erscheinen wird, fertigzustellen. Doch ehe die Truppe weitere Details zu jenem preisgibt, präsentiert sie nun in Form von Queen Of Light bereits einen weiteren musikalischen Vorgeschmack darauf. Schaut euch das dazugehörige Musikvideo hier auf YouTube an:

Die Band bezieht Stellung: „Endlich ist sie da – die neue Induction-Single! Queen Of Light ist eine melodische Reise durch das Power-Metal-Universum, die Betrug, Leidenschaft, verlorene Liebe, Neuanfänge und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft mit sich bringt. Der Song war tatsächlich einer der allerersten, die wir für unsere zweite Scheibe geschrieben haben. Wir haben immer wieder an ihm gefeilt, ihn gedreht und gewendet, ehe er zu dem geworden ist, was er nun ist. Wir könnten nicht zufriedener mit dem Endergebnis sein und laden euch dazu ein, ihn anzuhören, zu feiern und mit uns gemeinsam in die Welt hinauszutragen.“

Auf verschiedene musikalische Ansichten und Visionen zurückgehend, haben sich Induction kürzlich allerdings auch von ihrem Schlagzeuger Kian Kiesling getrennt. Als Ersatzmann für ihre nächsten Aufnahmesessions sowie Liveshows konnte die Band jedoch Dominik „Dome“ Zester, mit dem sie bereits seit geraumer Zeit befreundet ist, gewinnen.

Die Band erläutert: „Nach reichlichem Überlegen und viel Hin und Her haben wir uns letztendlich gemeinsam dazu entscheiden, fortan getrennte Wege zu gehen, damit er und Induction mit aller Kraft an ihren jeweiligen Projekten arbeiten können! Wir wünschen ihm alles Gute und werden seine musikalische Laufbahn nichtsdestotrotz mit Spannung weiterverfolgen! Danke für alles und viel Glück, Kian!“

Kian ergänzt: „Auch wenn wir nun verschiedene Pfade beschreiten, möchte ich mich bei den Jungs von Induction für die gemeinsame Zeit, die von wunderbaren Erfahrungen geprägt war, bedanken. Und an unsere Fans: Hört ihre Musik und unterstützt sie weiterhin so unentwegt. Ich wünsche ihnen und ihrem neuen [Session-]Schlagzeuger Dome nur das Beste!“

Dome schließt ab: „Es ist mir eine große Freude, fortan mit Induction zu touren und zusammen an Musikvideos sowie weiteren Plänen zu werkeln, zumindest bis Ende des Jahres, vielleicht aber auch darüber hinaus. Ich kann es kaum erwarten, euch alle bei unseren kommenden Shows zu sehen und mit den Jungs auf große Reise zu gehen. Für mich bestehen keinerlei Zweifel, dass das großartig wird! Danke an die Jungs und das gesamte Team für das mir entgegengebrachte Vertrauen, wir rocken das Ding!“

Nach ihrer Gründung im Jahr 2014 konnten Induction bereits mit der Single The Outwitted Consecration (2016) ein erstes Mal aufhorchen lassen, ehe sie mit der Veröffentlichung ihres selbst betitelten Debütalbums (2019) endgültig in der Metal-Welt Fuß fassten. Was folgte, waren reihenweise gute Kritiken, aber auch gute Resonanz abseits der Medien, was der Band direkt zu ihrer ersten Tour, die sie im November desselben Jahres gemeinsam mit den brasilianischen Power Metallern Armored Dawn durch Europa führte, verhalf. Ein keineswegs schlechter Karrierebeginn für das Quintett, der pandemiebedingt zumindest an der Livefront vorerst gestoppt wurde. Doch Induction wussten die gewonnene Zeit weise zu nutzen und arbeiteten kontinuierlich an ihrer zweiten Platte, die sie in diesem Jahr endlich von der Leine lassen werden.

