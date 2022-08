Seelensturm: „Ich Trag Mein Herz“ nun veröffentlicht

„Ich Trag Dein Herz ist ein Song für alle, die wir liebten und uns schon viel zu früh verlassen haben… Vorausgegangen, aber niemals vergessen! Für immer in unseren Herzen! In unseren „Geschichten“ leben sie immer noch…“

Ehrlich!

Emotional!

Echt!

Das ist der Sound von Seelensturm. Dabei machen die vier Jungs aus dem Rheinland keinen Hehl daraus, dass sie einen Hang zur Melancholie haben.

Ollis einzigartig männlich markante Stimme transportiert tiefste Emotionen, ohne weinerlich zu sein. Ein echter Seelensturm eben.

Seelensturm! So nennt man das, was einem durch die Seele fährt, wenn man die Songs der vier Düsseldorfer hört. Dabei das Markenzeichen: Fette Gitarren, untermauert von atmosphärischen Synthies. Sie überzeugen mit Texten von Leben, Lebe und Tod, Vergänglichkeit, Trauer und Wut. Wer die eingängigen Melodien, gesungen von Frontmann Oliver Bölke, einmal in seinem Kopf hat, wird sie so schnell nicht mehr los…

Vor ihrer Livepräsenz, ihrer Spielfreude und der sympathischen Nähe zum Publikum konnte man sich bis dato auf Festivals wie z.B. auf dem Castle Rock Festival, Blood Moon Fest, In Darkness Festival oder Black Castle Festival überzeugen.

Seelensturm sind:

Oliver Bölke – Gesang

Urlich Paffrath – Gitarre

Jürgen Kuhles – Bassgitarre

Hakan Topcu – Schlagzeug

https://www.facebook.com/seelensturm.band

https://www.instagram.com/seelensturm_officialsite/