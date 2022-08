Lansdowne: melden sich mit brandneuem Song zurück

Bestehend aus Jon Ricci (Gesang), Shaun Lichtenstein (Lead-Gitarre / Gesang), Glenn Mungo (Schlagzeug), Josh Waterman (Gitarre / Gesang) und Mike LaRoche (Bass), sind Lansdowne seit ihrer Gründung 2006 aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken.

In ihren mehr als 15 Jahren Bandgeschichte haben sie zwei Billboard-Radiosingles veröffentlicht, über 100 Millionen Streams und Views auf verschiedenen Plattformen eingespielt und ihre Songs an Marken wie iRobot, die NFL, MTV und Morel lizenziert. Lansdowne haben sich the good old way einen Namen gemacht – auf der Straße. So spielten sie weltweit unzählige Shows, darunter 2007 eine Tour für die Truppen in Kirgisistan, Afghanistan und Kuwait, und teilten sich die Bühnen mit Rock-Größen wie Theory Of A Deadman, Puddle Of Mudd, Creed, Black Stone Cherry, Pop Evil und vielen weiteren.

Zwischen 2015 bis 2017 legte die Band eine kurze Pause ein, um sich auf Familie und andere geschäftliche Unternehmungen zu konzentrieren, tauchte aber 2017 mit der knallharten Single Bend The Knee und dem darauffolgenden Fan-Favoriten Savage wieder auf und machte sich damit in der heutigen Hardrock-Szene wieder einen Namen. 2021 veröffentlichten die Bostoner Filthy, ein Garant für weitere neue Musik und Neu-Ankündigungen für das Jahr 2022. Nach Vertrags-Unterzeichnung beim Hamburger Plattenlabel AFM Records und der Veröffentlichung eines Lyricvideos zu Burn Brighther (mit mehr als 11 Mio Streams auf Spotify), feiern Lansdowne nun die Premiere ihrer neuen Single Medicine!

Das neue Lyricvideo zu Medicine seht ihr ab sofort hier:

Mit Medicine beweist die Band ihr enormes musikalisches und textliches Wachstum. Der Song ist eine dringend benötigte Erinnerung daran, dass man oft weniger jammern und mehr zuhören sollte, wie Lansdowne kommentieren:

„Medizin ist das Heilmittel für unsere toxische Kultur, zuerst zu sprechen und dann zu denken.

Medicine ist eine Hymne, die das tut, was so viele Songs versucht und versäumt haben: Kritik an der heutigen toxischen Kultur zu üben und uns gleichzeitig dazu zu bringen, etwas dagegen zu tun.

Wenn Cancel Culture die Krankheit ist, ist Lansdownes neue Single Medicine das Heilmittel. Medicine ist ein absoluter Knaller, der irgendwie das Unmögliche schafft: kritisch zu sein und uns gleichzeitig aufzurichten.

An alle Internet-Trolle und giftige Stimmen: Haltet die Klappe und hört Medicine!“

Weitere News und Infos zu Lansdowne auf:

www.lansdownemusic.com

www.facebook.com/lansdownemusic