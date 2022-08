Child Of Caesar: entfesseln ihr neues facettenreiches sinistres Gothic Metal Album „Spirit & Liberation“

Kurz nach der Veröffentlichung ihrer melancholisch-doomigen Gothic Metal Version von Scott Mackenzies Hippie Kultsong San Francisco, die im desillusionierenden Lyricvideo deutlich macht, dass der Geist der Hippie-Ära mit Träumen von Frieden, Gewaltlosigkeit, Ehrenhaftigkeit und grenzenlosen Spaß inzwischen doch arg verwelkt ist, erschien am 26.08.2022 das zweite Child Of Caesar Album Spirit & Liberation über Dr. Music Records. Mastermind und Gitarrist André Marcussen ist mit seinem Projekt aus dem Schatten der Vergangenheit herausgetreten und hat mit dem aktuellen Line-Up den sinistren Nachfolger des 2015er-Albums Love In Black aufgenommen. Bereits im Vorjahr erschien als Vorbote das leider prophetische Anti-Kriegs Lyric-Video zu Your Eyes On Me, das mit martialischen Bildsequenzen schockiert. Im Frühjahr folgte die erste offizielle Single Seven, mit der die Band weitere Einblicke in das neue vielschichtige Album gewährte, und zugleich veröffentlichte sie einen bildgewaltig animierten Clip, der die Lyrics in einem trübsinnig technokratischen Moloch illustriert, der Freiheit und Menschlichkeit unterdrückt. Anschließend schalteten Child Of Caesar in Sachen Härte und wilder Angriffslust aufs Gaspedal und zelebrierten die letzten Sekunden vor dem Exitus in morbider Wut mit einer schweißtreibenden Live-Performance im Musikvideo. Die Aufnahme und der Mix des Albums erfolgten im Tones & Tunes Studio von Gitarrist Christopher F. Kassad und für das Mastering vertrauten die Musiker erneut auf Mika Jussila vom Finnvox Studio (Amorphis, Solstafir, Nightwish). Die Songs sind ein gleichermaßen finsterer Ohrenschmaus für Gothic Fans und Metalheads, die bei Tiamat die Wildheit der frühen Werke vermissen, dabei Satyricon schätzen und sich den punkigen Bad Religion Vibes nicht verwehren.