Inner Shrine: veröffentlichen Videos zu den Tracks „Tuchulcha, „Ostium Paradisi“ und „Vanth“ von ihrer neuen EP „Aita“

Die italienische Gothic Metal-Band Inner Shrine hat mit Aita, der neuen EP, die am 20. Juni über Lands Of Glory veröffentlicht wurde, die Tore zur etruskischen Dämonenwelt geöffnet. Aita ist eine mystische Reise brutaler und gotischer Metal-Sounds durch dämonische Welten. Aufgenommen in den Studios des italienischen Labels Lands Of Glory, enthält es sieben Tracks, die die etruskischen Dämonengötter darstellen.

Drei Videos wurden kürzlich veröffentlicht. Seht sie euch hier an:

Ostium Paradisi: https://youtu.be/_ULj-03qTY0

Vanth: https://youtu.be/Zbbjdyv6Uso

Streamt/ladet euch Aita hier herunter: https://distrokid.com/hyperfollow/innershrine/aita-2

Aita ist der Titeltrack des Albums. Er ist dem etruskischen Gott der Unterwelt gewidmet, von dem man glaubte, dass er das tägliche Leben beeinflusst oder kontrolliert. Charun ist der Fährmann, der Seelen willkommen heißt und sie in das dunkle Reich bringt. Er steht für das Gefühl der Verlassenheit und Unterwerfung des Menschen unter die Unterwelt. Vanth ist die weibliche Gottheit der Unterwelt, die die Rolle des Schicksals in ihrer Hand hält. Sie entscheidet in ihrem Tanz über das Schicksal des Menschen. Das Lied Ipogeo Volumni handelt von dem etruskischen unterirdischen Grab, das fünf Kilometer südöstlich des Zentrums von Perugia an der Assisana-Straße in der Stadt Ponte San Giovanni liegt. Diese bemerkenswerte Stätte stammt aus dem dritten Jahrhundert v. Chr. und ist eines der wenigen verbliebenen Beispiele gut erhaltener unterirdischer etruskischer Gräber. Sie stellt den Schmelztiegel des Bösen, den Altar und die Tür zur etruskischen Welt der Dämonen dar. Tuchulcha ist ein etruskischer Dämon aus der Unterwelt. Seine bekannteste Darstellung ist die des Grabes des Ogers in der Stadt Tarquinia, wo er zerzaustes Haar hat, aus dem Schlangen hervorkommen, den Schnabel eines Raubvogels (wahrscheinlich den eines Geiers), Eselsohren und große Flügel. Der Rumpf und die Gliedmaßen haben menschliche Züge, die Haut ist gelblich. Er ist der böseste und rücksichtsloseste Dämon, der sterbliche Seelen zerreißt. Ostium Paradisi / Porta Inferorum ist das Ende der dunklen Reise in zwei Interpretationen. Eine zum Ende jedes Lebens und die andere zur Möglichkeit der Auferstehung und einer neuen Möglichkeit.

