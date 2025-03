Tribulation am 06.03.2025 im SO36 in Berlin

Eventname: Sub Rosa in Europa Tour 2025

Headliner: Tribulation

Vorband: Livgone

Ort: So 36, Berlin

Datum: 06.03.2025

Genres: Gothic Metal, Gothic Rock

Link: https://tribulation.se/

Tribulation haben es im letzten Jahr mit ihrem aktuellen Album Sub Rosa In Aeternum auf Platz 1 meiner persönlichen Top-Alben geschafft. Natürlich muss ich dieses Meisterwerk bei der ersten Gelegenheit auch live sehen. Diese Gelegenheit lässt nicht lange auf sich warten und so mache ich mich heute auf den Weg ins SO36 nach Berlin. Die Location ist eine kultige Veranstaltungshalle in der Hauptstadt, die eigentlich für ihre Punk-Events bekannt wurde und auch noch ist. Heute wird es dann doch etwas düsterer. Die Halle ist leider zu Beginn nur halb gefüllt und das Publikum steht etwas locker. Das ist schade für den Support Livgone, die an sich eine sehr stimmungsvolle Show auf der Bühne in Berlin-Kreuzberg hinlegen. Sängerin Elise trägt zu dieser Atmosphäre stimmlich wunderbar bei. Sehr düster, quälend im positiven Sinne und sehr melancholisch zeigen die Musiker einen schönen Mix aus Doom und sogar etwas Black Metal. Als Einstimmung auf den Hauptact Tribulation finde ich sie persönlich ein bisschen unpassend. Ich hätte mir eher etwas mehr Anheizendes gewünscht. Trotzdem ist das Berliner Publikum angetan. Zumindest lässt das der Applaus, mit dem die Gruppe verabschiedet wird, vermuten.

Es wird anschließend fleißig umgebaut und neben den üblichen Instrumenten auch einiges an Bühnendeko aufgefahren. Besonders gefallen mir die gotisch angehauchten Stellwände, die ein wenig an Kirchenfenster erinnern und in der Spitze jeweils eine Totenkopfgrafik enthalten. Das Ganze wird von hinten beleuchtet, und ich muss zugeben, dass das ziemlich cool aussieht. Ohne Räucherstäbchen und Kerzen geht bei Tribulation aber auch nichts und so hüllt sich das SO36 bald in einen angenehm esoterischen Duft.

Nachdem alle Aufbauten und Tests abgeschlossen sind, geht’s auch endlich los. Tribulation betreten unter Jubel die Bühne und starten auch gleich mit The Unrelenting Choir und Tainted Skies. Die Band hat eine unglaubliche Bühnenpräsenz, die mich immer wieder begeistert und es fällt mir schwer, nicht gebannt auf die Bühne zu starren. Sänger Johannes Andersson überzeugt mit seiner typischen dunklen Klarstimme ebenso wie in den etwas härteren Stimmlagen aus älteren Liedern. Die beiden Gitarristen geben das Beste und animieren die Konzertbesucher in bester Manier. Auch loben kann ich die detailreichen und doch schicken Outfits. Optik und Sound passen heute einfach perfekt zusammen.

Da die Setlist trotz Tour zum neuen Album, ein bunter Mix aus allen Werken der Schweden ist, wird mir erst einmal bewusst, wie sich Tribulation über die Jahre immer wieder entwickelt und verändert haben. So ist auch das aktuelle Album Sub Rosa In AEternum ein neuer Weg, der noch dunkler, düsterer, melancholischer und zugleich detailreicher und etwas gothic-rockiger daherkommt. Das kommt live auch richtig gut rüber und es sind vor allem auch die neuen Songs wie Murder In Red, Tainted Skies und natürlich der Hit Saturn Coming Down, die das Publikum mitreißen. Bei den Klassikern Melancholia und In Rememberance brechen dann alle Dämme und der Abend wird zu einer wunderbaren episch gruftig-metallischen Nacht. Nach etwas mehr als 1,5 Stunden ist der Auftritt leider schon vorbei und die Räucherstäbchen vollends abgebrannt. Eine Zugabe ist aber natürlich noch drin. Heute ist es Strange Gateways Beckon. Tribulation haben es wieder einmal geschafft, mich umzuhauen, und auf dem Heimweg höre ich mich noch einmal durch die Diskografie. Ich hätte den Schweden noch länger zuhören können.