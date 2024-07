Prophecy Fest: kündigen Stadtführung „Historische Hexenjagd“ an

Das Prophecy Fest hat sich erneut mit der Stadt Balve zusammengeschlossen, um den Besuchern einen Einblick in die lokale Geschichte und Kultur zu bieten. Dabei möchten wir besonders dieses spannende Angebot empfehlen:

Historische Stadtführung zur Hexenjagd

Ein örtlicher Experte bietet am Freitag, den 6. September an zwei Terminen eine historische Stadtführung zum Thema Hexenjagd an. Zu Beginn der frühen Neuzeit erfasste der Hexenwahn ganz Europa und ihre Kolonien inklusive Amerika. Balve wurde zwischen den Jahren 1592 und 1666 sogar zu einem Zentrum der Hexenjagd, die in der Region hunderte unschuldige Opfer forderte. Die Führung findet in deutscher Sprache statt. Die Startzeiten des ungefähr 45-minütigen Rundgangs sind auf 11:00 und 12:00 Uhr festgelegt. Achtung: Tickets für die Tour sind limitiert und bereits für sechs Euro über den folgenden Link zum Ticketshop erhältlich (auf das Schaltfeld „Tickets hier kaufen“ klicken:

https://fest.prophecy.de/german/tickets/

Prophecy Fest kommentiert: „Die Zusammenarbeit mit der Stadt Balve und der örtlichen Gemeinde ist uns über die Musik hinaus sehr wichtig“, erklärt Festival- und Labelgründer Martin Koller. „Wir freuen uns daher sehr, unseren Gästen in diesem Jahr einen besonders interessanten Aspekt der lokalen Geschichte mit einem spannenden Rundgang vermitteln zu können. Da die limitierten Tickets schnell weggehen, empfehlen wir eine baldige Buchung.“

Erstmals freier Eintritt zur Luisenhütte

Der Märkische Kreis hat im Frühjahr beschlossen, dass alle öffentlichen Museen im Regierungsbezirk künftig freien Eintritt gewähren werden. Dies gilt auch für die Luisenhütte nahe der Höhle von Balve. Weitere Details und Öffnungszeiten finden sich auf der offiziellen Webseite: https://www.visitbalve.de

Wir müssen leider auch die Nachricht ankündigen, dass Farsot ihren diesjährigen Auftritt aus medizinischen Gründen bzw. länger anhaltenden Folgen eines chirurgischen Eingriffs absagen müssen. Wir freuen uns aber, dass Eïs sich dazu bereit erklärt haben, kurzfristig einzuspringen. Die Lokalmatadore werden das gesamte Album Galeere spielen, das noch unter vorherigen Bandnamen Geïst im Jahr 2009 erschienen ist.

Festival-Link: www.facebook.com/events/647346533842482

Mehr Infos zum Prophecy Festival 2024 bekommt ihr: hier