Prophecy Fest 2024: ist ausverkauft

Das Prophecy Fest meldet eine ausverkaufte Veranstaltung für die diesjährige Ausgabe. Das Fest findet in diesem Jahr von Donnerstag, den 5. September bis Samstag, den 7. September in der spektakulären Kulisse der legendären Kulturhöhle von Balve statt.

Martin Koller kommentiert: „Wir danken all unseren Freunden, die das Prophecy Fest durch den frühzeitigen Kauf ihrer Pässe unterstützt haben, von ganzem Herzen“, schreibt der Gründer des Prophecy Labels und Fests. „Viele hatten ihre Pässe sogar schon beim letzten Fest gekauft, als erst eine Handvoll Bands angekündigt waren. Wir wissen diesen Vertrauensbeweis sehr zu schätzen und haben wie immer unser Bestes gegeben, um ein spannendes Programm auf die Beine zu stellen. Die ausverkaufte Veranstaltung deuten wir als Kompliment, da uns dies scheinbar gelungen ist. Zum Dank werden wir es unseren treuen Gästen auch in diesem Jahr wieder ermöglichen, bereits während der Veranstaltung vor dem Verkaufsstart Fest-Pässe für 2025 zu erwerben. Wir freuen wir uns riesig darauf, Euch alle schon bald zum Prophecy Fest 2024 in Balve begrüßen zu dürfen!“

Die folgenden Bands wurden (in alphabetischer Reihenfolge) für das Prophecy Fest 2024 bestätigt:

Alcest & Nicolas Horvath, Arthur Brown, Arð, Austere, Blazing Eternity, Dool, Dymna Lotva, Eïs, Empyrium, Fen, Fortíð, Germ, Hexvessel, In The Woods…, Neun Welten, Paradise Lost, Perchta, Solstice, Thief, Thurnin, Triptykon, Valborg, Vrîmuot und Wolcensmen

Das Prophecy Fest bringt dunkle, zukunftsweisende Musik mit einem geistigen Anspruch in die legendäre Balver Höhle, einem der faszinierendsten Kulturorte Deutschlands. Die dreitägige Veranstaltung beginnt am Donnerstag, den 5. September und endet mit einem letzten Konzert, das am Samstag, den 7. September, noch vor Mitternacht beginnt.

