Prophecy Fest: kündigt neues Bühnen-Setup für die Edition 2024 an

Das Prophecy Fest kündigt Änderungen am technischen Setup an, die vor allem die zweite Bühne betreffen, die bei der letztjährigen Ausgabe erstmals eingeführt wurde. Nach der Veranstaltung hatten wir Besucher, Bands und Crew um Feedback zu dieser Änderung gebeten.

Zunächst einmal möchten wir uns bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben. Es ist ein bemerkenswertes Ergebnis, dass etwa die Hälfte der Besucher geantwortet hat, was auf ein starkes Interesse hinweist. Das Ergebnis der Umfrage ist eine knappe Mehrheit der Stimmen für die Fortsetzung des Prophecy Festivals mit zwei Bühnen.

Als erste Änderung werden alle Bands auf der zweiten Bühne eine Show spielen. Das bedeutet weniger Störungen durch Soundchecks. Es wird keine Soundchecks auf der zweiten Bühne geben, während die Bands auf der Hauptbühne spielen, was bedeutet, dass es keinerlei Störungen aus dieser Richtung gibt.

Der zweite Effekt ist die Rückkehr zu vollen Pausen auf dem Prophecy Fest, in denen keine Band auf irgendeiner Bühne spielt, wie von vielen Teilnehmern der Umfrage gewünscht.

Als erste Änderung werden alle Bands auf der zweiten Bühne eine Show spielen. Das bedeutet weniger Störungen durch Soundchecks. Es wird keine Soundchecks auf der zweiten Bühne geben, während die Bands auf der Hauptbühne spielen, was bedeutet, dass es aus dieser Richtung keinerlei Störungen gibt.

Die zweite Auswirkung ist die Rückkehr zu vollen Pausen beim Prophecy Fest, in denen keine Band auf irgendeiner Bühne spielt, wie von vielen Teilnehmern der Umfrage gewünscht.

Drittens bedeutet die Beibehaltung der zweiten Bühne, dass mehr Bands eingeladen werden als ohne. Das Prophecy Fest kann seine Mission fortsetzen, spannenden Talenten und seltenen Leckerbissen eine Chance zu geben, sich auf der Bühne zu präsentieren. Das wird in der post-pandemischen Live-Szene immer schwieriger.

Prophecy Fest Kommentar: „We did not want to have a ‚winning‘ and a ‚losing‘ side, which might be implied in a yes/no question“,erklärt Fest- und Labelgründer Martin Koller. „The second stage will be continued but we have considered all arguments and implemented changes to the set-up. We hope that this is a win for all: Rarely seen talents get a chance to play. Visitors will have opportunities to take breaks without the feeling of missing anything. And the technical team has to deal less with interference issues between stages. Thank you so much for participating and your strong support in making this family meeting even better.“

Die ersten Acts für die zweite Etappe werden in Kürze bekannt gegeben!

Etwa 70 % aller verfügbaren Karten sind bereits verkauft worden.

Das Prophecy Fest bringt düstere, zukunftsweisende Musik mit Haltung an einen der faszinierendsten Kulturorte der Welt, die legendäre, natürliche Höhle von Balve (Balver Höhle). Die dreitägige Veranstaltung beginnt am Donnerstag, dem 5. September, und endet mit einem Abschlusskonzert, das am Samstag, dem 7. September, vor Mitternacht beginnt.

Die folgenden Acts sind bereits bestätigt, viele weitere werden zu gegebener Zeit hinzukommen (in alphabetischer Reihenfolge): Arthur Brown, Arð, Dool, Empyrium, Farsot, Fen, In The Woods…, Paradise Lost, Perchta und Triptykon.

Der Vorverkauf für das Prophecy Fest 2024 ist angelaufen. Rund 60% aller verfügbaren Tickets haben bereits einen neuen Besitzer gefunden. Der Ticketpreis für die Ausgabe 2024 wurde auf 139 Euro festgelegt.

Prophecy Fest 2024 Tickets sind über diesen Link erhältlich:

https://tickets.prophecy.de/ticket/prophecy-fest-2024

Tickets 2024:

– Basic-Ticket: 139 Euro

– Komfortzuschlag: 60 Euro

– Camping-Ticket: 15 Euro

Festival-Link: www.facebook.com/events/647346533842482

Ausführliche Informationen zu Unterkunft, Anreise und Parkmöglichkeiten findet ihr auf der Seite des Prophecy Festivals: https://fest.prophecy.de