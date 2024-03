Wings Of Steel: sind im April & Mai 2024 auf Europatour

Wings Of Steel sagen über die anstehende Tour: “We are extremely stoked to announce that we will be coming overseas this spring to do our very first European tour! With headline shows in Germany, France, and Belgium as well as performances at well renown festivals including Keep It True, Rock Hard, No Playback, and more, we are excited to finally introduce our distinct style of heavy metal to our European fans in full force at high volumes, live in the flesh. We will see you out there!”

Tourdaten:

Saturday 5/11 – Lemmy’s – Bad Freidrichstall, Germany

Sunday 5/12 – South of Heaven – Bilzen, Belgium

Friday 5/24 – Sonnenkeller – Balignen, Germany

Saturday 5/25 – Soundcheck One – Waldbronn, Germany

Friday 5/31 – Miev – Geislingen an der Steige, Germany

Über Wings Of Steel:

Wings Of Steel ist eine Hard Rock/Heavy Metal Band, die 2019 von Sänger Leo Unnermark und Gitarrist Parker Halub gegründet wurde. Die beiden lernten sich während ihres Musikstudiums in Los Angeles kennen und arbeiten seither zusammen. Verwurzelt im Old-School Hard Rock und Heavy Metal der 70er und 80er-Jahre, könnte man den Stil der Band als epischen, neuen und einzigartigen Ausdruck dieser klassischen Stile beschreiben. Unnermarks bluesige Dynamik und seine kraftvolle hohe Stimme in Verbindung mit Halubs bombastischen Riffs und ausdrucksstarken Soli ergeben einen unverkennbar massiven Sound, auf den Fans von Hard Rock und Heavy Metal gewartet haben. Nach ihrer Debüt-EP Wings Of Steel (2022) veröffentlichten die Newcomer im Mai 2023 ihr erstes Full-Length-Album Gates Of Twilight, ein 10-Track-Album, das weithin als eines der heißesten Underground-Metal-Alben des Jahres 2023 angesehen wurde, und legen dabei den Schwerpunkt auf eine Vielzahl von Einflüssen. Nach dem Erfolg ihres letzten Albums wird die Band im Frühjahr 2024 auf ihre erste Europatournee gehen, die mehrere Headline-Shows sowie Auftritte bei renommierten Festivals wie dem Keep It True Festival und dem Rock Hard Festival umfasst.

