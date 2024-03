Motörhead und Lemmy – zwei unsterbliche Eckpfeiler im Rock ’n‘ Roll, Hard Rock und Heavy Metal. Ian Fraser Kilmister ist jetzt seit fast neun Jahren nicht mehr unter uns, trotzdem bleibt er einem permanent vor Augen. Klar, jedes Idol, was geht, bekommt einen tosenden Abschied, aber ein Jahrzehnt Dauerfeuer schaffen nur wirkliche Legenden. Als würden Motörhead immer noch touren, und irgendwie tun sie es ja auch durch Phil Campbell And The Bastard Sons. Von totzukriegen keine Spur. Lemmy lebt in unseren Herzen und Köpfen und die Gedanken verblassen scheinbar überhaupt nicht. Das liegt unter anderem an den immer wieder neuen Veröffentlichungen. Jeder Geburtstag einer Platte wird zelebriert und Material aus den letzten Ecken des Planeten zusammengetragen, um es den Fans zugänglich zu machen. Dabei achten BMG und alle anderen Beteiligten peinlich genau darauf, das Erbe von Lemmy und Motörhead nicht zu beschmutzen und nur das herauszugeben, was im Sinne vom unglaublichen Kilmister gewesen wäre.

Eine dieser Veröffentlichungen erschien erst vor wenigen Tagen. Warum Motörhead – The Löst Tapes: The Collection (Vol. 1-5) vielerseits so stiefmütterlich behandelt wird, bleibt mir persönlich ein Rätsel. Die CD-Box-Version umfasst zum Beispiel alle fünf Parts der The Löst Tapes: The Collection (Vol. 1-5) und kommt mit 99 Songs auf ca. 600 Minuten Spielzeit. Mehr Motörhead geht zweifelsohne nicht. Vinyl-Fans können die einzelnen Passagen in verschiedenen Editionen erwerben. Ein komplettes Schallplattenboxset gibt es hingegen nicht. Das ist auch das einzige Haar in der gut gewürzten Suppe. Jedes einzelne, fast vergessene Konzert wurde mit viel Charme zusammengetragen. Das Livefeeling bleibt erhalten und Motörhead dröhnen auch in diesem Frühjahr in unzähligen Haushalten, während BMG ganz bewusst auf ein hohes Niveau des Ace Of Spades setzen.

