Friends Of Hell: veröffentlichen neue Single “Gran Inquisidor”

Gran Inquisidor ist die erste Single vom kommenden zweiten Album von Friends Of Hell. God Damned You To Hell wird am 5. April weltweit über Rise Above Records veröffentlicht.

Heavy Metal hat eine lange Geschichte und eine tiefe Verbindung mit dem Teufel, Devianz und der dunklen Seite. Die Rückkehr von Friends Of Hell kann diese Verbindung nur verstärken. Das neue Album God Damned You To Hell ist ein rostiger Stachel im Auge der Ungläubigen, durchdrungen von reinstem Old School Metal und dreckigstem Doom.

Gegründet von Underground-Urgestein Tas Danazoglou (Satan’s Wrath, ex-Electric Wizard) im Jahr 2021, traten Friends Of Hell als bekennende Verfechter von dreckigem und bösem Metal auf. Ursprünglich von Doom-Außenseiter Albert Witchfinder (Opium Warlords, ex-Reverend Bizarre) angeführt, tauchten sie aus dem Nichts auf, schäbig und militant, und bewaffnet mit einem selbstbetitelten Debütalbum, das nach grausiger Authentizität stank. Das im März 2022 veröffentlichte Album Friends Of Hell folgte einem strikten Ethos aus schneidenden Doom-Riffs und punkiger Streitlust, während es einen verwirrenden Sturm okkulter Grimmigkeit heraufbeschwor, der vor Horror nur so triefte. Es überrascht nicht, dass Fans des echten Dooms „diehard purity“ erkennen, wenn sie sie hören. Friends Of Hell wurden weithin als die neueste und heißeste neue Einheit gefeiert, die aus Luzifers Schlund gespuckt wurde.

God Damned You To Hell, der lang erwartete Nachfolger des dämonisch packenden Debüts Friends Of Hell, ist ein Vernichtungsfeldzug gegen alles, was heilig ist.

God Damned You To Hell Tracklist:

1. God Damned You To Hell

2. Gran Inquisidor

3. Bringer Of Evil

4. Snakes Not Sons

5. Arcane Macabre

6. Ave Satanatas

7. Let The Devil Take You

8. Cross Inverter

9. All The Colors Of The Dark

„Das zweite Album ist viel besser als das erste“, erklärt Danazoglou. „Die Songs sind besser, und die Musik ist härter und böser! Das war von Anfang an der Plan. Die einzige Überraschung war, dass sich das Line-Up geändert hat. Hellbutchers Gesang ist einfach umwerfend und Beelzeebubth und Sprits sind einfach fantastische Gitarristen! Der größte Teil der Aufnahmen fand hier in Zypern statt, wobei Sprits das Ruder der Produktion übernahm. Diesmal waren die Dinge einfacher [zu vollenden] als beim ersten Album. Wir waren konzentrierter und gewillt, schwacher und falscher Metal-Musik einen vernichtenden Schlag zu versetzen!“

Mit dem Beginn ihrer höllischen Mission haben sich Friends Of Hell von einer spontanen Idee zu einer furchterregenden Kraft für gitarrengetriebene Infamie entwickelt. God Damned You To Hell schlägt mit der Hacke auf die Moderne ein und errichtet an ihrer Stelle ein neues Monument für Satan. Wie Danazoglou erklärt, gibt es wirklich keinen anderen Weg. Hail!

Vorbestellen kann man God Damned You To Hell ab sofort hier: https://riseaboverecords.com/product/god-damned-you-to-hell/

Friends Of Hell online:

https://www.instagram.com/friends.of.hell.official/