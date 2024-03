Midnight – Hellish Expectations

Die amerikanischen Krachmacher Midnight haben ihren sechsten Meinungsverstärker aus dem Sack gelassen. Die Hellish Expectations Explosion lässt nicht lange auf sich warten. Sofort werden Black Metal Elemente mit Speed Metal Einflüssen verknüpft und dazu Punk Attitüde verstreut. Intensiv geht es in die 25 Minuten starke wie kurze Platte. Tödlich, teuflisch und humorlos wurde das Werk am 08.03.2024 über Metal Blade Records veröffentlicht. Das Artwork ist absolut gelungen und trifft es auch bildlich wie der berühmte Nagel auf den Kopf.

Expect Total Hell und Gash Scrape kann man in Kombination in Endlosschleife hören. Wütend und unbeherrscht würgt Athenar seine Vocals aus seiner Kehle heraus und spuckt sie auf den Gehweg. Als Solokünstler kocht er die anderen Projekte gnadenlos ab. Immer wieder beeindruckt der Künstler aus Cleveland, der live mit einem starken Team die Meute zum Beben bringt. Wer Midnight einmal live gesehen hat, der weiß, welches Feuerwerk die Formation zustande bringt. An Power verliert Athenar nicht und schmiedet einen Track nach dem anderen. Das zweite Duo heißt Masked And Deadly und Slave Of The Blade – alles Nummern, die Midnight auch live bringen könnten. Sich eine Nische selber zu bauen, diese zu beherrschen ist eine Sache – sich dann auf den Thron zu setzen, eine andere. Genau das hat Athenar geschaffen und wird dafür gefeiert. Der Sound bleibt einzigartig, die Kompositionen rasant und zielführend. Das Ergebnis ist ein nächstes Geschoss, das wohl auch in die deutschen Albumcharts getragen wird. Let There Be Witchery schaffte es gar auf Platz 21, für Hellish Expectations ist meine Prognose sogar noch besser. Wir reden hier immer noch von einer Black Metal und Speed Metal Mixtur, die gallige Punk-Klänge herausschleudert. Mit im Programm sind Nuclear Savior, Deliver Us To Devil und Mercyless Slaughtor, das Finale gehört F.O.A.L.. Hellish Expectations ist zwar recht kurz, nach einem Durchlauf packt einen jedoch schnell die Lust, von vorne zu starten. Wenn einer kurze Nummern beherrscht, dann sind es eben Midnight.

