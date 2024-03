White Dog: veröffentlichen neue Single “F.D.I.C.”

White Dog aus Austin, Texas, spielen klassischen Hard- und Southern-Rock, inspiriert von der Allman Brothers Band, Lynyrd Skynyrd und frühen Thin Lizzy und Judas Priest. Ihr zweites Studioalbum Double Dog Dare erscheint am 5. April über Rise Above Records.

White Dog wurden 2015 in Austin, Texas, gegründet und begannen mit einer gemeinsamen Vision von feurigem, fuzzigem Rock, der sich aus dem reichen kulturellen Schmelztiegel ihrer Heimatstadt speist. Ermutigt durch eine „Wir-gegen-die-Welt“-Gang-Mentalität und inspiriert von allem, von staubigem Roots-Rock bis hin zu explosivem Old-School-Prog, erschien 2021 das selbstbetitelte Album der Band über Rise Above Records und stach sofort als anspruchsvolle, geerdete und charaktervolle neue Art von Retro-Ausschweifung hervor. Wie bei fast allen anderen auch wurden White Dogs Pläne durchkreuzt ihre Musik live unters Volk zu bringen und sie sahen sich damit konfrontiert eine Menge Zeit totschlagen zu müssen.

Double Dog Dare wurde innerhalb von acht Tagen bei Stuart Sikes Audio (mit Tontechniker Andrew McCalla) in Austin aufgenommen und nimmt alle geschickt zusammengestellten Zutaten des Debütalbums auf und lässt sie frei fliegen, befreit von Erwartungen. Mal sanfter als der Vorgänger, mal schrill und wild, zeigen diese neuen Songs die organische Entwicklung von White Dog, wobei Elemente aus allem, vom wehmütigen Southern Rock bis hin zum knackigen Jazz Rock, ihren Platz finden. Irgendwie noch flüssiger und feuriger als zuvor, können wir der Band mit unseren Ohren beim Wachsen zuhören.

Double Dog Dare Tracklist:

1. Holy Smokes

2. Double Dog Dare

3. FDIC

4. Glenn’s Tune

5. A Message From Our Sponsor

6. Frozen Shadows

7. Lady Of Mars

8. Prelude

9. The Last ‘Dam’ Song

Double Dog Dare ist in unterschiedlichen Formaten erhältlich und kann hier vorbestellt werden: https://riseaboverecords.com/product/double-dog-dare/

