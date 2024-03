The Tangent (For One): kündigen ihr neues Studioalbum „To Follow Polaris“ an und veröffentlichen die erste Single „The North Sky“

To Follow Polaris ist ein neues Progressive-Rock-Album von The Tangent, das am 10. Mai 2024 erscheint. Das ist nicht unbedingt eine Überraschung, dafür ist die Band ja bekannt, aber gleichzeitig ist es auch etwas anderes.

Zeitgleich mit der Ankündigung wurde ein Video für den Track The North Sky veröffentlicht, wenn auch in einer bearbeiteten Form.

In einem Jahr, in dem Mitglieder von The Tangent auf der ganzen Welt mit Steve Hackett, Soft Machine, Karnataka, David Cross, It Bites, Cyan und anderen auf der Bühne standen und auf Aufnahmen dieser Künstler sowie von The Anchoret, The Michael Dunn Project, Argos und Retreat From Moscow zu hören waren, wurde klar, dass es keine Zeit geben würde, sich für mehr als einen Auftritt im April 2023 zu treffen.

Also einigte sich die Band darauf, dass der Bandleader und Hauptautor Andy Tillison das Songmaterial weiterentwickeln und ein Album von The Tangent ganz alleine machen würde. Es würde immer noch The Tangent sein. Just for one.

„Besides Which“, sagt Andy, „I’ve always wanted to do this, use what I have learned from Luke, Jonas, Steve, Theo and many other alumni and take it to final production. Now was the time!“

Was im Laufe des folgenden Jahres entstand, ist in gewissem Sinne ein „absolutes“ Soloalbum und das Werk einer einzigen Person in allen Aspekten, einschließlich Artwork, Layout, Design, Text, Komposition, Performance, Aufnahme, Produktion, Mixing, Mastering und Authoring. Aber in einem anderen Sinne, es ist absolut Tangent. „I could not have begun to make this record without having had the experiences of working with the band. So although the different instruments are not attempted to be played in the actual style of the normal lineup, they are inspired by the kind of things these guys do.“

To Follow Polaris wird als limitierte Deluxe Collector’s Edition CD Mediabook (mit Bonustrack und ausführlichem 24-seitigem Booklet), Gatefold 180g 2LP Vinyl (ebenfalls mit Bonustrack) und als Digitales Album erhältlich sein. Jetzt hier vorbestellen: https://thetangent.lnk.to/ToFollowPolaris

To Follow Polaris Tracklist:

1. The North Sky

2. A ‘Like’ In The Darkness

3. The Fine Line

4. The Anachronism

5. The Single (From A Re-Opened Time Capsule)

6. The North Sky (Radio Edit)

7. Tea At Bettys (Bonustrack)

Das zwischen Januar und November 2023 produzierte Album zeigt Andy wie gewohnt mit seinem Multiple-Keyboard-System, fügt dem Mix aber seine erste jemals veröffentlichte Performance auf dem Bass und seine zweite auf dem stick-driven (elektronischen) Schlagzeug hinzu. Dazu kommen elektrische und akustische Gitarren und elektronische Bläser, und dies ist in jedem Sinne des Wortes eine komplette Bandaufnahme. Eine Aufnahme, die Andys lebenslangen Einfluss von Künstlern wie Yes, Van Der Graaf Generator, Porcupine Tree, Groove Armada, Earth Wind & Fire, Roger Waters und seinen Bands Return To Forever, Deep Purple, Gentle Giant, Steely Dan und jeder Band mit dem Keyboarder Dave Stewart zeigt.

Vom Konzept her ist das Album laut Andy „sehr optimistisch“, aber wer seine Werke regelmäßig hört, ahnt schon, dass dieser Optimismus nicht unbegründet oder allzu leichtfertig ist und dass er Hindernissen, die diesem Optimismus im Wege stehen, sehr kritisch gegenübersteht, und das Album blickt ebenso sehr ins Düstere wie ins Licht.

Das Album soll als ein reguläres Tangent-Album betrachtet werden – aber nicht als die Zukunft der Band. Es ist die Absicht aller, das vierzehnte Album als The Tangent zu machen. For five.

The Tangent online:

www.thetangent.org

https://www.facebook.com/groups/alltangentmembers/