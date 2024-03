Mob Rules: veröffentlichen umfangreiche Compilation zum 30-jährigen Jubiläum

Die norddeutschen Melodic Power Metaller Mob Rules feiern 30-jähriges Jubiläum und lassen es daher mal so richtig krachen: Mit Celebration Day – 30 Years Of Mob Rules veröffentlicht die Band um Sänger Klaus Dirks eine Compilation, die kaum umfangreicher und hochwertiger hätte ausfallen können. Mit über 150 Minuten Spielzeit (verteilt auf zwei CDs) reizt man die Kapazitätsgrenzen des Mediums mit 30 handverlesenen Songs aus; darunter nicht nur offensichtliche Bandklassiker wie Black Rain, Hollowed Be Thy Name oder Rain Song, sondern auch Songs, die bisher weniger im Mittelpunkt standen.

„Mir fällt da spontan Way Of The World ein, der letzter Song auf unserem Hollowed Be Thy Name Album von 2002 war“, erklärt Klaus. „Wir konnten damals ex-Helloween/Masterplan Gitarrist Roland Grapow für einen Gastauftritt gewinnen und am Ende wurde die achteinhalbminütige Nummer zu einer der besten in unserem Repertoire“.

Neben diesem mehr als gelungenen Karriere-Querschnitt sind auch einige Nummern vertreten, die bisher nur digital erhältlich waren (beispielsweise die letzte Single Hymn Of The Damned und das Amon Amarth Cover Raven’s Flight). All diese Tracks wurden schließlich extra für die Compilation von Markus Teske sorgsam remastert.

Mit drei brandneuen Coversongs enthält Celebration Day – 30 Years Of Mob Rules auch bis dato komplett unveröffentlichtes Material. Hierfür nahm man sich, mit viel Liebe zum Detail, so unterschiedliche Songs wie Run To The Hills (Iron Maiden), Fame (Irene Cara) und Square Hammer (Ghost) vor.

Für die visuelle Ausgestaltung der Jubiläumsveröffentlichung konnte man den französischen Künstler Stan-W Decker (Primal Fear, Blue Oyster Cult, Rage) gewinnen, der mit einer atemberaubenden und zahlreiche Querverweise auf die Mob Rules-Bandhistorie enthaltenden Coverillustration den perfekten Rahmen für diesen außergewöhnlichen Release schuf.

Insgesamt zeigt sich bei jedem Detail von Celebration Day – 30 Years Of Mob Rules der ungemein hohe Qualitätsanspruch einer Band, die keine halben Sachen macht. Auf die nächsten 30 Jahre!

Tracklisting:

CD 1

01. Way Of The World

02. Run To The Hills (Iron Maiden Cover) new unreleased track

03. Fame (Irene Cara Cover) new unreleased track

04. Square Hammer (Ghost Cover) new unreleased track

05. Ghost Town (re-recorded) previously digital only

06. Sacred Heart (Dio Cover)

07. Ghost Of A Chance

08. Hollowed Be Thy Name

09. Sinister Light

10. Black Rain

11. Ice & Fire

12. Somerled

13. Flag Of Life

14. Unholy War

15. Fuel To The Fire

CD 2

01. Raven’s Flight (Amon Amarth Cover) previously digital only

02. Hymn Of The Damned previously digital only

03. Lord Of Madness (re-recorded)

04. Evolution’s Falling

05. Shores Ahead

06. Hydrophobia

07. Hold Back The Light

08. Tele Box Fool

09. Desperate Son

10. The Sirens

11. Better Morning

12. Trial By Fire

13. On The Edge

14. Rain Song

15. Dykemaster’s Tale

Celebration Day – 30 Years Of Mob Rules erscheint am 03.05.2024 weltweit über SPV/Steamhammer als 2CD Digipak, Download und Stream: https://MobRules.lnk.to/CelebrationDay

Mob Rules live 2024:

03.05. Bremen – Meisenfrei

04.05. Duisburg – Parkhaus Meiderich

05.05. Waldbronn – Soundcheck One

fb.com/mobrulesband

instagram.com/mobrulesband

mobrules.de