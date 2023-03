Mob Rules: spielen am 21.04.2023 im Cadillac in Oldenburg

Mob Rules gehören schon traditionell auf den Spielplan des Cadillac, und so werden sie auch 2023 am 21.04 ab 20:30 Uhr wieder mit Heavy Metal der Spitzenklasse die Bühne zum Beben bringen.

Von der sechsköpfigen Band sind bis dato acht Studioalben weltweit erschienen, mehrere Tourneen im In- und Ausland mit Konzerten in Amerika, England, Frankreich, Schweden, Dänemark, Schweiz, Österreich und so namhaften Bühnenpartnern wie die Scorpions, Helloween, Savatage, Dio, Rage, Doro, Rhapsody und vielen anderen. Bei den Lockdown-Benefiz-Konzerten im Cadillac Anfang 2021 standen sie für den guten Zweck und für den Erhalt der Kulturszene auf der Cadillac Bühne, allerdings ohne Publikum. Das soll sich jetzt ändern! Am 21.04.2023 soll es ein echtes Konzert mit echtem Publikum werden!

Als Special Guest haben sie sich keine geringeren als Squealer mit dazu geholt. Die legendäre Band, die sich 1984 gegründet hat, und auch diverse Besetzungswechsel überstanden hat, jongliert mutig mit den Stilrichtungen aus Power-/Thrash-/ und Speed-Metal, was oftmals positiv überrascht aber manchen Kritikern auch die Schweißperlen auf die Stirn treibt. So nicht minder auf dem brandneuen Album Insanity, mit welchem sie diesen Abend lautstark eröffnen werden.

Tickets gibt es direkt HIER!

Cadillac

Huntestraße 4a

26135 Oldenburg

Deutschland