Mob Rules: veröffentlichen neue Single „Above The Maelstrom“ vom kommenden Album „Stories From The Verdant Vale“

Die deutschen Power-Metal-Veteranen Mob Rules präsentieren mit Above The Maelstrom eine neue Single aus ihrem kommenden Studioalbum Stories From The Verdant Vale, das am 21. August über ROAR – A Division Of Reigning Phoenix Music erscheinen wird.

Mit Above The Maelstrom zeigt die Band eine tiefgründige, melancholische Ballade von außergewöhnlicher Schönheit. Innerhalb der ansonsten kompakten und dynamischen Gesamtatmosphäre des Albums setzt der Song bewusst einen ruhigen Gegenpol und entfaltet dabei eine intensive, atmosphärische Tiefe, die für einen starken emotionalen Kontrast sorgt. Gefühlvoll, episch und eindringlich offenbart der Track eine weitere facettenreiche Seite des unverwechselbaren Klangkosmos von Mob Rules.

Auf ihrem kommenden Longplayer Stories From The Verdant Vale kehren Mob Rules in die erzählerische Welt ihres 2025 erschienenen Albums Rise Of The Ruler zurück, das von Presse und Fans gleichermaßen gefeiert wurde und einen Meilenstein in der Bandgeschichte darstellt. Das Material entstand während der finalen Phase dieser Aufnahmen und wird nun als eigenständige Veröffentlichung präsentiert.

Wie Sänger Klaus Dirks erst kürzlich verrät:

„Während der Fertigstellungsphase des Albums diskutierten wir mit dem Label mögliches Bonusmaterial für die Earbook-Edition. Wir wollten eigentlich ungern Demoversionen oder dergleichen verwenden. Das weckte den Ansporn, noch ein paar neue Songs zu schreiben. Was wir uns damit ans Bein gebunden hatten, war uns durchaus klar, aber wir wollten uns selbst auch ein Stück weit herausfordern.“

Die Songs zeigen sich im Vergleich zu Rise Of The Ruler etwas direkter und kompakter, ohne dabei den typischen Mix aus melodischem Power Metal, Atmosphäre und erzählerischer Tiefe zu verlieren. Inhaltlich versteht sich die Veröffentlichung als Erweiterung von Rise Of The Ruler aus einer neuen Perspektive, während die einzelnen Songs auch für sich stehen können.

Stories From The Verdant Vale erscheint im August auf Vinyl sowie digital. Das Album wurde von Markus Teske gemischt, das Artwork stammt von Stan W. Decker.

Stories From The Verdant Vale Tracklist:

Side A:

1. Savage Land Reprise

2. Master Of The Black Crow

3. Masquerade Ball

4. Above The Maelstrom

5. Balance Of Power

Side B (Bonustracks)

6. Celebration Day (2014 Version, feat. Bernhard Weiß)

7. Insurgeria (2014 Version, feat. Udo Dirkschneider)

8. Coast To Coast (2014 Version, feat. Chity Somapala)

9. End Of All Days (2014 Version, feat. Amanda Somerville)

10. Broken

Über Mob Rules

Gegründet Anfang der 1990er-Jahre in Norddeutschland, haben sich Mob Rules als feste Größe im melodischen Power Metal etabliert. Die Band ist bekannt für ihre Konzeptalben, starken Melodien und atmosphärischen Arrangements und hat sich über die Jahre eine treue internationale Fangemeinde erspielt.

Mit mittlerweile zehn Studioalben, darunter das vielgelobte Rise Of The Ruler, haben Mob Rules ihren Sound stetig weiterentwickelt und gleichzeitig ihre musikalischen Wurzeln bewahrt. Ihre Mischung aus klassischem Heavy Metal und modernem Sound hat ihnen einen festen Platz in der Szene gesichert.

Mob Rules sind:

Klaus Dirks – Vocals

Sven Lüdke – Gitarre

Florian Dyszbalis – Gitarre

Markus Brinkmann – Bass

Jan Christian Halfbrodt – Keys

Sebastian Schmidt – Drums