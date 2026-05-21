Motihari Brigade: „Problematic“ sagt dem digitalen Konformismus den Kampf ansagen

Ein musikalisches „Gedankenverbrechen“ gegen die Macht der Algorithmen: Die Rock-Band Motihari Brigade kündigt für den Sommer ihr drittes Studioalbum an. Inspiriert von literarischen Dystopien liefert die Formation um Mastermind Eric Winston einen rebellischen Soundtrack für das digitale Zeitalter.

Rock ’n’ Roll galt lange Zeit als Gegenkultur – auch wenn Kritiker ihm heute oft Anpassung vorwerfen. Die Band Motihari Brigade bricht nun auf, um den ungezähmten, unabhänigen Geist der Musik zurückzuerobern. Am 25.06.2026 – pünktlich zum Geburtstag des legendären Schriftstellers George Orwell – erscheint ihr neues Werk mit dem treffenden Titel Problematic. Das Album wird sowohl auf den gängigen Streaming-Plattformen als auch auf CD erhältlich sein.

Literarische Inspiration und analoge Rebellion

Der Name der Band ist kein Zufall: Er leitet sich von der indischen Stadt Motihari ab, dem Geburtsort von George Orwell. Und so zieht sich der Geist von Orwell, gepaart mit den visionären Ideen von Aldous Huxley und der Philosophie von Sokrates, wie ein roter Faden durch die Songtexte.

Mit vibrierenden E-Gitarren und hypnotischen Grooves will das Album eine Welt der Illusionen erschüttern. Es versteht sich als direkte Antwort auf die heutige Ära von digital kuratierten Algorithmen, KI-gesteuertem Gruppendenken und der zunehmenden Kontrolle über das freie menschliche Denken.

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