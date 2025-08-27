Mob Rules am 23.08.2025 im Cadillac in Oldenburg

Eventname: Rise Of The Ruler Releaseshow

Headliner: Mob Rules

Special Guest: Neolution

Ort: Cadillac, Oldenburg

Datum: 23.08.2025

Kosten: 28,50 € VK

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Besucher: ca. 230 Besucher

Setliste:

Mob Rules

Neolution Intro Exiled Future Loom Trial And Trail Of Fear Lord Of Madness Somerled Black Rain My Kingdom Come Back To Savage Land Astral Hands Veil Of Death Last Farewell On The Trail Dawn Of Second Sun Sinister Light Temple Fanfare Pilot Of Earth Hollowed Be Thy Name Ghost Of The Chance Master Of The Black Crow Rain Song



1. Liminal State

2. Still Dreaming

3. Personal Hell

4. Wasted Time

5. Aftermath

6. Free Mind

7. Home

8. Claustrophobia

9. Piece Of Mind

10. Twisted

Heute geht es mal wieder nach Oldenburg in das fantastische Cadillac. Mob Rules laden zur Releaseshow ein und die treue Fanbase folgt dem Ruf der Power-Metal-Ikonen aus Norddeutschland. Nachdem wir hier in Oldenburg, bei MTS Records, im letzten November mit vielen Klassikern 30 Jahre Mob Rules gefeiert haben, steht jetzt ein Albumrelease an. Einen Tag nach dem offiziellen Release dürfen wir den neuen Stoff also schon live erleben. Gemeinsam macht das selbstverständlich noch mal mehr Spaß und so freue ich mich über die vielen bekannten Gesichter. Um 20 Uhr öffnet das Cadillac seine Pforten, der zugehörige Biergarten im Innenhof ist rasch gefüllt.

Pünktlich um 20:30 Uhr betreten Neolution die Bühne, die den heutigen Abend als Special Guest musikalisch eröffnen. Neolution sind ein Quartett aus Delmenhorst. Die vier jungen Männer haben bereits zuvor in verschiedenen Bands gewirkt und sich jetzt zusammengefunden, um gemeinsam Metal zu spielen. Im Februar dieses Jahres haben sie ihr erstes Album veröffentlicht und stehen heute das zweite Mal live vor Publikum, nachdem Mob Rules sie bereits im April als Support dabeihatten. Neolutions Setliste hat sich seitdem nicht verändert, sodass sie nahezu ihr komplettes Album Ruins And Ashes spielen. Liminal State kommt als Intro von der Konserve, als Opener stimmt Still Dreaming den Saal ein, der schon ganz ordentlich gefüllt ist. Mit wenigen Ausnahmen ist der Gesang clean, der Sound ist modern und energiegeladen. An der Bühnenpräsenz und Interaktion mit dem Publikum ist den Jungs die wenige Erfahrung zwar anzumerken, musikalisch liefern sie aber einwandfrei ab und heizen den Laden standesgemäß an. Als Höhepunkt ihres Auftritts geben Neolution mit Twisted, dem ersten Song ihres Albums, noch mal alles und können das Publikum begeistern.

Das Intro läuft. Die kurze Umbaupause wurde von vielen zum sogenannten Bio-Break genutzt, aber jetzt wartet die Schar vor der Bühne auf die Helden des heutigen Abends. Unter Jubel betreten die sechs Recken von Mob Rules die Bühne in den Endzeit-Outfits, in denen sie auch schon in den vorab veröffentlichten Musikvideos zu sehen waren. Der Abend steht ganz im Zeichen des Tags zuvor veröffentlichten Albums Rise Of The Ruler. Die Vorfreude im Publikum ist regelrecht spürbar. Immerhin sieben Jahre liegt das letzte Album Beast Reborn inzwischen zurück, höchste Zeit für neue Musik aus der Mob Rules Power-Metal-Schmiede. Exiled heißt der erste Song des Abends. Gleich drei neue Songs am Stück gibt es auf die Ohren und schnell wird klar, es geht zurück zu den Wurzeln.

Sänger Klaus Dirks und seine Mannen sind voller Energie und wissen diese auf das Publikum zu übertragen. Das Publikum ist begeistert und die Stimmung ist überwältigend. Auch wenn nicht gleich alle Wünsche erfüllt werden. Die Wunsch-Setliste eines Fans, die nach 12-mal Rain Song in der Zugabe neben Rain Song auch einmal Black Rain vorsieht, wird heute jedenfalls nicht in Erfüllung gehen. Die Zuhörerschaft feiert begeistert die neuen Songs. Mob Rules haben eine abwechslungsreiche Setlist im Gepäck und ballern neben einer Reihe Dauerbrennern auch selten gespielte Songs wie Temple Fanfare und schlagen so den Bogen zu den erwähnten Wurzeln, die musikalisch im neuen Album wieder aufgegriffen werden. Der Spannungsbogen ist großartig, angeschoben von der Rhythmus-Abteilung und animiert vom Frontmann grölen die Fans immer wieder zu den beliebten Hits der letzten Jahre mit, und dann gibt es wieder neue Songs zu genießen. Ohne den Rain Song kommen Mob Rules aber nicht von der Bühne, also wird die Stimmung im Saal mit dem letzten Song der Zugabe noch mal richtig zum Überkochen gebracht. Eine rundum gelungene Releaseshow, bei der auch Sound und Technik im Cadillac mal wieder (unauffällig) glänzen konnten. Im Anschluss haben sich Mob Rules dann noch sehr viel Zeit für ihre Fans genommen und standen für Autogramme und Fotos zur Verfügung. Danke an alle, die dabei waren, es hat sauviel Spaß gemacht!