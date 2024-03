Rockharz: verkündet finale Bandwelle für ausverkauftes Festival 2024

Für eingefleischte Rockharzerinnen und Rockharzer ist es ohnehin das Highlight eines jeden Festivaljahres. Doch das Line-Up, welches das traditionsreiche Rockharz auf dem Ballenstedter Flugplatz für seine diesjährige 31. Ausgabe angekündigt hat, sorgt selbst über Landesgrenzen hinweg für Furore: Die über 30 Bands, darunter die Headliner Judas Priest, Dimmu Borgir, Kreator, Hammerfall und Iron-Maiden-Frontmann Bruce Dickinson, waren größtenteils noch nicht einmal verkündet, als das Festival bereits in Rekordzeit “ausverkauft” meldete. Letzterer wird mit seiner einzigen Festivalshow des Jahres in Deutschland sein gerade auf Platz 1 der offiziellen deutschen Albumcharts eingestiegenes Solowerk The Mandrake Project unter der Teufelsmauer zelebrieren. Nach über 30 Jahren kann damit ohne Übertreibung davon gesprochen werden, dass 2024 der bisherigen Rockharz-Geschichte einmal mehr etliche Höhepunkte hinzufügt. Für Veranstalter wie Fans wird quasi ein Traum in Metalgestalt wahr.

Doch damit nicht genug: Es gibt eine weitere Überraschung für alle Glücklichen, die sich rechtzeitig ein Ticket gesichert haben. Nach der eigentlich finalen Bandwelle vor Kurzem gesellen sich jetzt mit Avatarium, Dynazty, League Of Distortion, Massive Wagons, Nanowar Of Steel und Van Canto sechs weitere Bands zum bereits sehr vielfältigen Line-Up und sorgen für noch mehr Vorfreude beim Countdown zum Rockharz 2024.

Das Line-Up des 31. Rockharz vom 3. bis zum 6. Juli 2024 auf dem Flugplatz Ballenstedt im Harz ist damit komplett und liest sich – in alphabetischer Reihenfolge – wie folgt:

Alestorm, Amaranthe, Amorphis, Avatarium, Benediction, Brothers Of Metal, Bruce Dickinson (The Mandrake Project Exclusive Festival Show Germany 2024), Bullet, Callejon, Coppelius, D’Artagnan, Defects, Dimmu Borgir, Dirkschneider, Dominum, Draconian, Dying Fetus, Dynazty, Faun, Gutalax, Hammerfall, Hammerking, Hatebreed, Heldmaschine, Hypocrisy, Judas Priest, Kärbholz, Kanonenfieber, Kissin‘ Dynamite, Knife, Kreator, League Of Distortion, Lordi, Mammoth WVH, Massive Wagons, Mystic Prophecy, Nakkeknaekker, Nanowar Of Steel, Nestor, Nyktophobia, Oomph!, Orden Ogan, Pain, Parasite Inc., Power Paladin, Rage, Schandmaul, Soilwork, Spidergawd, Stormseeker, Suicidal Tendencies, The Halo Effect, The Night Eternal, The O’Reillys And The Paddyhats, Unearth, Unleash The Archers, Van Canto, Varg, Vogelfrey.

Rockharz Website:

https://www.rockharz-festival.com/