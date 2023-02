Rockharz 2023: letzte Bandwelle wurde bekannt gegeben, damit steht das finale Line-Up

Die Veranstalter des Rockharz haben erneut eine Bandwelle verkündet, diesmal die letzte für 2023. Doch lest selbst:

„Mit einer finalen Bandwelle komplettieren wir das Line-Up des Rockharz 2023. Ein nochmals sehr illustrer Stilmix rundet damit das Jubiläums-Programm ab, auf dem sich in diesem Jahr 57 Bands tummeln. Wir hoffen, dass für alle von Euch etwas dabei ist und freuen uns sehr, in den kommenden Monaten unser 30-Jähriges für Euch weiter vorbereiten zu dürfen! Folgende Bands gesellen sich ins Billing des Rockharz 2023:

Saltatio Mortis, Carcass, Sonata Arctica, Moonspell, Exhorder, Burning Witches, Ohrenfeindt, Kneipenterroristen, Voodoo Kiss, A Life Divided, The Legion:Ghost, Children Of Grotesque, Delta Bats, Infinitas, How We End“

Somit liest sich das finale Line-Up folgendermaßen:

A Life Divided, All For Metal, Airbourne, Amon Amarth, Angus Mcsix, Arch Enemy, As I Lay Dying, Battle Beast, Blind Guardian, Bloodbound, Burning Witches, Carcass, Children Of Grotesque, Delta Bats, Destruction, Die Apokalyptischen Reiter, Draconian, Equilibrium, Exhorder, Feuerschwanz, Fiddler’s Green, Firkin, Hämatom, How We End, Infinitas, In Flame, Kneipenterroristen, Korpiklaani, Kris Barras Band, Lacuna Coil, Legion Of The Damned, Letzte Instanz, Life Of Agony Celebrates 30 Years Of River Runs Red, Lord Of The Lost, Mono Inc., Moonspell, Mr. Hurley & Die Pulveraffen, Null Positiv, Ohrenfeindt, Onslaught, Paradise Lost, Phil Campbell & The Bastard Sons Play Motörhead, Rauhbein, Saltatio Mortis, Septicflesh, Skald, Sonata Arctica, Soulbound, Tanzwut, The Dark Side Of The Moon, The Legion:Ghost, Tribulation, Unzucht, Versengold, Voodoo Kiss, Wind Rose, Wolfheart

Wir von Time For Metal werden vor Ort sein und freuen uns schon sehr!