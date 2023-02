City And Colour: veröffentlicht neue Single (und Video) „Fucked It Up“

City And Colour – der Sänger, Songwriter und Performer Dallas Green – hat das Video zu Fucked It Up veröffentlicht, der neuesten Single aus seinem mit Spannung erwarteten neuen Album The Love Still Held Me Near, das am 31. März über Still Records, ein Imprint von Dine Alone Records, veröffentlicht wird. The Love Still Held Me Near ist ein zutiefst persönliches und kathartisches Werk und das klanglich umfangreichste im gefeierten City And Colour-Kanon.

Der emotionale neue Track zeigt die Verletzlichkeit und Unsicherheit auf, die oft in Beziehungen entstehen. Fucked It Up ist eine Erinnerung daran, dass selbst die stärksten Beziehungen durch die Herausforderungen des Lebens auf die Probe gestellt werden können, während es gleichzeitig eine Botschaft der Hoffnung und der Widerstandsfähigkeit vermittelt. „Ich wollte einen verspielten Song über die Prüfungen und Schwierigkeiten in einer Beziehung schreiben“, erklärt Green. „Wenn man jung ist, hat man eine Vorstellung davon, wie das Leben sein sollte: Heiraten, Kinder bekommen und glücklich bis ans Lebensende leben. Aber das ist nicht das wahre Leben. Man verändert sich. Das Leben entwickelt sich und du entwickelst dich mit ihm. Dieser Song ist für jeden und jede, der/die das durchmacht.“

Das neueste Video unter der Regie von Michael Maxxis ist der dritte Teil einer beeindruckenden Serie von Videos, die jeden Song der neuen LP begleiten wird. Maxxis sagt: „Dallas‚ Mauern sind auf diesem Album niedergerissen, und das wollte ich auf Film bannen.“