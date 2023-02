City And Colour veröffentlicht sein bisher emotionalstes und klanglich umfangreichstes Album The Love Still Held Me Near am 31. März 2023 (Label/Vertrieb: Still Records-Dine Alone/Membran). Nach der Veröffentlichung der Single Underground vor wenigen Wochen, gibt es den Song ab sofort auch in einer Akustik-Version:

Weitere Infos zu City And Colour und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: