Memoriam – Rise To Power

Artist: Memoriam

Herkunft: Birmingham, England

Album: Rise To Power

Genre: Death Metal

Spiellänge: 44:46 Minuten

Release: 03.02.2023

Label: Reaper Entertainment

Link: https://www.facebook.com/Memoriam2016

Bandmitglieder:

Bass – Frank Healy

Schlagzeug – Spike T Smith

Gitarre – Scott Fairfax

Gesang – Karl Willetts

Tracklist:

Never Forget, Never Again (6 Million Dead) Total War I Am The Enemy The Conflict Is Within Annihilations Dawn All Is Lost Rise To Power This Pain

Gerade erst am 03.02.2023 über Reaper Entertainment erschienen ist das neue Album Rise To Power der britischen Death Metal Macht Memoriam. Erhältlich ist Rise To Power als CD (Jewel und Digipack) und in verschiedenen (limitierten) Vinylvarianten wie z. B. Purple, Duck Egg Blue und Smoke. Zudem gibt es eine edle Box ausschließlich im Reaper Entertainment Shop, die auf 100 Stück limitiert ist und Folgendes enthält:

*Duck Egg Blue Vinyl

*CD-Digipak

*Cassette

*Bonus-7″EP mit zwei exklusiven Songs

*der Hardcover Graphic Novel (ein exklusives Comicbuch mit der Geschichte der Alben)

*Poster

*Zertifikat

Zu Memoriam braucht man eigentlich nichts mehr zu sagen, ich mache es trotzdem: Rise To Power ist bereits das fünfte Album der Briten, die sich 2016 aus der Asche von Bolt Thrower und dem Blut von Benediction erhoben.

Der Hintergrund der Entstehung der Band ist ja leider ein trauriger Anlass. Nach dem plötzlichen Tod von Bolt Thrower Schlagzeuger Martin ‘Kiddie’ Kearns im September 2015 entschied sich der Rest der Band, nach diesem tragischen Ereignis vorerst eine Pause einzulegen, später wurde das Ende der Band bekannt gegeben. Sänger Karl Willetts wollte etwas Neues wagen. Zusammen mit Bolt Thrower Drummer Andy Whale und den beiden Benediction Musikern Frank Healy (Bass) und Scott Fairfax (Guitars) gründete er Memoriam. Im März 2017 wurde bereits der erste Longplayer mit dem Titel For The Fallen bei Nuclear Blast veröffentlicht. Es folgten im jährlichen Abstand beim gleichen Label The Silent Vigil (2018) und Requiem For A Mankind (2019). Danach nahm man sich zwei Jahre Zeit und es folgte ein Labelwechsel von Nuclear Blast zu Reaper Entertainment. Drummer Andy Whale wurde durch den der Band nahestehenden Spike T Smith (Sacrilege) ersetzt, der erstmals auf dem Vorgängeralbum To The End aus dem Coronajahr 2021 zu hören ist. To The End stellte den ersten Teil einer geplanten Trilogie dar, dessen zweiter Teil das nun veröffentlichte Album Rise To Power ist. Das Artwork des Covers stammt, wie bei allen Vorgängern auch, vom Kultkünstler Dan Seagrave, der die Werke von Memoriam, neben der Musik auf den Alben, unverkennbar macht!

Memoriam werden sich aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte wohl immer mit Bolt Thrower messen lassen müssen. Aus meiner Sicht eigentlich ein recht unfairer Vergleich. Nun ja, so sind viele Fans halt. So musste ich in der Vergangenheit immer wieder hören: Bolt Thrower ja, aber Memoriam, ich weiß nicht.

Ich selbst war von den alten Outputs von Memoriam immer angetan. Dabei habe ich auch nie einen Vergleich zu Bolt Thrower vollzogen. Vergleiche finde ich nicht unbedingt gut und angemessen. Und trotzdem will ich hier einen Vergleich bringen: Memoriam sind genauso fannah wie Bolt Thrower einst waren. Das durfte ich bereits selbst erleben.

Und klar, da ist diese im Old School Death Metal unverwechselbare Stimme von Karl Willets, der eben auch Bolt Thrower zu dem gemacht hat, was sie wurden. Eine Stimme, die markant ist und im Death Metal halt zählt. Sollte es bisher immer noch nicht bei den Fans geklingelt haben, so ist es jetzt spätestens an der Reihe. Alleine der Titel des Albums sagt es ja bereits. Memoriam schaffen mit Rise To Power den Aufstieg zur Death Metal Macht. Karl Willets und seine Kollegen mussten mich selbst nie davon überzeugen, ich denke, mit Rise To Power schaffen sie es aber nun auch die letzten Zweifler zu überzeugen!

Durch den Ukraine-Krieg ist die Thematik der Memoriam Songs aktueller denn je. Ausdrucksstärker mit Songtitel wie Total War, All Is Lost oder This Pain dürfte die aktuelle Situation wohl kaum beschrieben werden können.

Kompromisslosen Death Metal mit einer Spannbreite zwischen totaler Aggression und unendlicher Trauer präsentiert das Quartett aus Birmingham auf Rise To Power. Brutale Grooves wechseln sich mit doomigen melodischen Parts ab. Besser kann man dieses Stimmungsbild wohl nicht ausdrücken als mit solchen Songs wie Annihilations Dawn oder I Am The Enemy. Rise To Power wirkt rundum aus einem Guss, Karl Willet fährt mit seinen Mannen eine schwere Death Metal Artillerie auf, die jedem Fan dieses Genres eine Genugtuung sein dürfte.