Elysion: feiern Videopremiere zu brandneuer Album Single ‚Crossing Over‘

Bereits überwältigt von Emotionen und Melodien, die geteilt werden wollten, kam die unerwartete Pandemie dazu, die den Blick auf die Welt zusätzlich mit einem dunklen Schleier verhüllte. Dies ließ auch die Dark Metal Band Elysion nicht kalt und beeinflusste Symbolik und Atmosphäre auf ihrem neuen Album Bring Out Your Dead. Denn betrachtet man alles mit etwas Abstand, kommt man unweigerlich zu der Erkenntnis, dass die Menschheit versagt hat. Und so deutet schon der Album Titel eine Metapher an, dass extreme Zeiten extreme Maßnahmen erfordern, um alles Verdorbene in uns auszumerzen und langsam den Heilungsprozess beginnen zu können.

Bring Out Your Dead erscheint am 17. März 2023 über Massacre Records, und wird als CD Digipak, limitierte Vinyl Edition und in digitalen Formaten erhältlich sein. Nun erschien daraus eine erste Single samt Musikvideo zum Song Crossing Over, den Clip seht ihr ab sofort hier:

Obwohl Bring Out Your Dead laut Band nicht als Konzeptalbum anzusehen ist, verweist es auf einen Übergang von der Dunkelheit zum Licht. Das Licht steht hier „für unsere bessere Seite, unsere ursprüngliche Wesensart, die nicht durch die Korruption der Menschheit vergiftet wurde.“

Auf Album Nummer drei haben Elysion eine gewaltige Schippe Songwriting-Qualitäten draufgelegt, welche aus verschiedenen Komponenten bestehen, die die vielen verschiedenen Facetten von Elysions musikalischem Können zum Vorschein kommen lassen. Abgesehen von ihrer unverwechselbaren eigenen Identität, die sich durch alle zehn neuen Songs zieht, scheint die Band hier mit härteren Klängen sowie einer anderen Stimmung und Dynamik zu experimentieren, was zu einem deutlich weiterentwickelten Sound im Vergleich zu ihren früheren Werken führte.

Wie die erste Single eindrucksvoll beweist, Bring Out Your Dead scheint Elysions bisher ausgereiftestes und durchdachtestes Werk, das von Anfang bis Ende mit viel Liebe und Sorgfalt entstanden ist. Bring Out Your Dead wurde von Mark Adrian aufgenommen und gemixt, und von Nasos Nomikos in den VU Productions gemastert. Vorbestellungen sind ab sofort HIER möglich!

Bring Out Your Dead Tracklist:

1. Blink Of An Eye

2. Crossing Over

3. Far Away

4. Buried Alive

5. As The Flower Withers

6. Raid The Universe

7. This Time

8. Brand New Me

9. Blue Seasons

10. Eternity

Elysion sind:

Christianna – Vocals

Johnny Zero – Gitarre

Nid – Gitarre

FXF – Bass

Ilias Laitsas – Drums

