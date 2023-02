Ob Nixilis – Abhorred

Die amerikanische Blackened Death Metal Neuerfindung Ob Nixilis feiert ihr erstes Studioalbum Abhorred, welches Ende Januar veröffentlicht wurde. Unter dem Deckmantel von Reaping Scythe Records stampfen sie sieben bitterböse Tracks aus dem Boden. Oft bewegt sich das Quartett im Midtempo. Eher langsamer unterwegs als rasend vor Wut, bringen sie die Lyrics zum Ausdruck. Auf den Spuren von Autopsy setzen die Amerikaner auf ein Gesangsmonster, welches zusätzlich die Felle gerbt. So zelebriert Jeremy Cuchiara nicht nur die Einschläge hinter seiner Schießbude, sondern trägt die Growls über das Mikrofon weit ins Land. Der interessante Sound ist ein Bastard aus Old School Handschriften und modernen Groove-Gewittern. Flexibel in ihrem engen Blackened Death Metal Spektrum, pflügen sie das Feld in Windeseile, um ihre böse Saat zu sähen. Ähnlich wie beim Artwork setzen sie auf bewährte Techniken, ohne aus der Masse herauszuspringen. Edel und elegant, ohne Alleinstellungsmerkmale – das trifft auf Ob Nixilis bei ihrem ersten Streich wohl am besten zu, wenn man ihre Kunst in wenigen Worten erklären muss. Bis auf Interludium Ii laufen alle anderen Tracks zwischen fünf und sechs Minuten in der Anlage. Rom wurde eben auch nicht an einem Tag erbaut. Die Kombination an den beiden Gitarren mit Manuel Moreno und Matt Maio funktioniert gut. Als Einheit bekommen sie neben durchschnittlich soliden Nummern auch erste Höhepunkte. Aus dem Kollektiv springt Bloodletting, den man ohne Probleme als Hörprobe empfehlen kann. Frostig klirren die Saiten der Gitarre, während die Doublebase mehr Einsatzzeit bekommt. Eher nordeuropäisch versetzt als US-amerikanisch geprägt, liegen Ob Nixilis eher im Bereich der ersten Hypocrisy Tage bzw. im Dissection Soundgefüge. Noch mal zurück zum Anfang – wir sprechen hier von einem Debüt und dafür lassen die vier Musiker schon beachtlich die Muskeln spielen. Das Potenzial ist da, bleibt nur abzuwarten, wohin Ob Nixilis ihre Kunst in den nächsten Jahren bringen können. Auf unserem Kontinent dürfte wohl das meiste Interesse liegen, aber hört selber mal rein und gebt den Newcomern eine Chance.

