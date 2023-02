Memoriam: sensationelles Feedback zum neuem Album „Rise To Power“ und eine hohe Chart-Platzierung ist in Deutschland noch möglich

Die britischen Death Metaller Memoriam haben letzten Freitag über Reaper Entertainment ihr neues Werk Rise To Power veröffentlicht. Das fünfte Studioalbum sorgt seitdem für Furore und konnte bis auf Platz sechs in den Midweek-Charts (HIER! findet ihr die Charts) vordringen. Die Band von Bolt Thrower Sänger Karl Willetts steht nun davor, erneut in die Top 10 der deutschen Albumcharts vorzudringen und Schlagerikonen von den Topplätzen zu verdrängen.

Damit sind die Extreme Metaller Memoriam bereits früh im Jahr ein Anwärter auf das Death Metal Album des Jahres.

Die Band hat Folgendes zu ihrem Album gesagt:

„Hier sind wir also mit unserem fünften Album Rise To Power.

Für uns ist es eine neue Ebene unseres Stils und unserer Herangehensweise an die Musik und die darin enthaltenen Texte.

Neue Stile und Stimmungen weben in und aus jedem Track und wir haben ein großartiges Gefühl der Vollendung bei dieser Veröffentlichung. Wie bei allen unseren früheren Alben sind die Texte voller Hoffnung, aber auch voller Warnungen. Wir wollen nicht predigen, sondern hoffen, dass der Hörer etwas aus den Worten mitnehmen kann und vielleicht über die Botschaften nachdenkt, die ein berühmtes Zitat besagt: „Diejenigen, die die Vergangenheit vergessen, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen“.

Memoriam hoffen, dass ihr beim Hören von Rise To Power genauso viel Spaß habt, wie wir bei der Entstehung des Albums.

Es gibt viele Stimmungswechsel von fast melodisch bis hin zu voller Brutalität, sodass für jeden etwas dabei ist!“

Noch bis Donnerstagnacht können Memoriam, Bolt Thrower und alle anderen Death Metal Fans die Männer aus Birmingham zum Olymp führen.

Hier kommt ihr zum Review unseres Time For Metal Redakteurs Juergen S.: