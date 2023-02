Fall Out Boy: kündigen die „So Much For (Tour) Dust“ UK/Europa-Arena-Tour an

Nach dem überaus erfolgreichen Start ihrer US-Stadion- und Amphitheater-Tour, die unter anderem mehrere Stadionshows in Los Angeles mit einschloss, hat die für den GRAMMY Award nominierte und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Rockband Fall Out Boy die europäischen Termine ihrer Headliner-Tour So Much For (Tour) Dust bekannt gegeben. Die Tournee in Europa umfasst 15 Shows und beginnt am 17. Oktober in Warschau, darunter vier Konzerte in München, Oberhausen, Hamburg und Berlin im November.

Fans, die das neue Album im Webstore vorbestellen, erhalten exklusiven Zugang zum Vorverkauf von Tickets für die UK- und Europa-Tour. Der Vorverkauf begann am Mittwoch, dem 8. Februar, um 17:00 Uhr und endet am Dienstag, dem 14. Februar, um 14:00 Uhr. Der reguläre Ticketverkauf beginnt am Freitag, dem 17. Februar, um 10 Uhr Ortszeit. Fall Out Boy werden bei allen europäischen Terminen von Pvris und Nothing.Nowhere. als Support begleitet.

So Much For (Tour) Dust promoted das neue Album So Much (For) Stardust von Fall Out Boy, das am 24. März 2023 auf Fueled By Ramen/Elektra/DCD2 Records erscheint. Die US-Tournee wurde letzte Woche angekündigt, viele Termine sind bereits so gut wie ausverkauft und ein zusätzlicher Stadiontermin in Los Angeles wurde angekündigt. Alle Termine und genauere Einzelheiten findet ihr unter www.falloutboy.com/tour.

Letzten Monat kehrte die Band zu ihren Wurzeln zurück und gab ein Überraschungskonzert in der legendären 1.000 Zuschauer fassenden Metro in Chicago – erst zwei Tage zuvor angekündigt, war das Konzert sofort ausverkauft. In der Nähe des Wrigley Field spielte die Band zum ersten Mal im September 2002. Das war ein bahnbrechender Auftritt, an den Patrick Stump von FOB zwei Jahrzehnte später scherzhaft vor vollem Saal erinnerte: „Vor zwanzig Jahren habe ich meiner Mutter gesagt, dass ich mir ein Semester Auszeit vom College nehmen würde, weil wir als Headliner in der Metro auftreten sollten, und ich sehen wollte, wie das funktionieren würde.“ Pete Wentz von FOB fasste die dauerhafte Beziehung der Band zu diesem Veranstaltungsort wie folgt zusammen: „Diese Treppe hinaufzugehen ist das, was für uns als Band einer Kirche am nächsten kommt.“

Bei dem Konzert gab es auch das Live-Debüt von Love From The Other Side und Heartbreak Feels So Good, zwei Tracks aus dem neuen Album, von denen der letztere am Morgen des Konzertauftritts veröffentlicht wurde.

Fall Out Boy eröffneten 2023 ihre Konzertauftritte mit einem dynamischen Set im iHeartRadio ALTer EGO in Los Angeles, CA am 14. Januar, nur wenige Tage nachdem sie offiziell das Veröffentlichungsdatum für Love From The Other Side bekannt gegeben hatten.

Zuletzt gingen Fall Out Boy auf The Hella Mega Tour an der Seite von Green Day & Weezer und spielten auf einer ausverkauften globalen Stadiontournee vor über 1 Million Fans. Die Tour in Großbritannien umfasste zahlreiche ausverkaufte Stadionkonzerte im Sommer 2022. Die Kritiker und Fans waren begeistert: USA Today lobte die Tour als „das beste Line-Up aller Rocktourneen im Jahr 2021“, Billboard betonte, dass jeden Abend „ein Potpourri an Hits vor einer der größten Konzertmengen präsentiert wurde“, und Rolling Stone bezeichnete das Konzert als „wahnsinnig unterhaltsam“.

So Much (For) Stardust ist das achte Studioalbum von Fall Out Boy und das erste seit M A N I A aus dem Jahr 2018, das eine GRAMMY-Nominierung für das beste Rockalbum erhielt und ihr drittes aufeinanderfolgendes und viertes Nummer-1-Album insgesamt war. Das Album wurde von Neal Avron produziert.

Live Nation Presents:



Sa. 21.10.2023 München Zenith

Mo. 06.11.2023 Oberhausen Rudolf-Weber-Arena

Di. 07.11.2023 Hamburg Barclays Arena

Mi. 08.11.2023 Berlin Max-Schmeling-Halle

Support: Pvris und Nothing.Nowhere

MagentaMusik Prio Tickets:





Ticketmaster Presale:





Allgemeiner Vorverkaufsstart:









