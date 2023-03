Fall Out Boy: veröffentlichen heute ihr achtes Album und ein neues Video

Die für den GRAMMY Award nominierte und mehrfach mit Platin ausgezeichnete Rockband Fall Out Boy veröffentlicht heute ihr achtes Studioalbum So Much (For) Stardust, das ab sofort überall über Fueled By Ramen/Elektra/DCD2 Records erhältlich ist.

Heute Morgen hat die Band außerdem das Musikvideo zum brandneuen Track Hold Me Like A Grudge veröffentlicht – die Fortsetzung von This Ain’t A Scene (It’s An Arms Race) und der dritte Teil der Trilogie von Fall Out Boy Musikvideos, die mit Dance Dance begann. .

Unter der Regie von Brendan Walter folgt das Video einer alternativen Zeitlinie, in der sich Pete ein Bein bricht, nachdem er am Ende des Videos zu This Ain’t A Scene (It’s An Arms Race) von der Bühne gesprungen ist. Die Band nimmt weiterhin Musik auf, aber schließlich gehen alle getrennte Wege, bis Pete einen Anruf von einer zukünftigen Version von sich selbst erhält und eine epische Suche beginnt, um einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum im Fall Out Boy-Universum zu reparieren.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: