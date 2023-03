Creeping Death: veröffentlichen erste Single feat. George „Corpsgrinder“ Fisher vom neuen Album

Creeping Death werden ihr lang erwartetes neues Album Boundless Domain am 16. Juni über MNRK Heavy veröffentlichen und haben heute das Tracklisting, das Cover, die erste Single und Informationen zur Vorbestellung bekannt gegeben!

Creeping Death befinden sich auf einem steilen Weg heraus aus dem Underground. Die texanische Death-Metal-Crew liefert immer wieder ein schonungsloses Geballer ab, das aus den tiefsten Tiefen des Genres gespeist wird – aus der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Die Fünf aus dem Lone Star State zelebrieren Death Metal auf beeindruckende Weise und begeistern mit brutalen Riffs und Südstaaten-Grooves, die mit einer ungeahnten Spielfreude daherkommen.

Das Revolver Magazine über Creeping Death „Die Band brilliert durch mächtige Riffs, geniale Gitarrensoli und fiese Gesangseinlagen und spielen mit dem enormen Druck einer erstklassigen Hardcore-Band.“ Mit Boundless Domain hat die Band ihre Formel perfektioniert. Produziert von Killswitch Engage-Gitarrist Adam Dutkiewicz (As I Lay Dying, The Acacia Strain, Underoath), ist Boundless Domain ein absoluter Ripper, von vorne bis hinten.

„Wir haben noch nie so gut geklungen“, erzählt Gitarrist Trey Pemberton enthusiastisch. „Wir lieben die Leute, mit denen wir bisher aufgenommen haben, aber wir hatten noch nie jemanden, der uns so gefordert und angetrieben hat wie Adam.“

Nach dem Tod der Lokalmatadoren Riley Gale von Power Trip und Wade Allison von Iron Age griff die Band – Pemberton, Sänger Reese Alavi, Bassist Eric „Rico“ Mejia, Schlagzeuger Lincoln Mullins und Gitarrist A.J. Ross, III – auf einige ihrer Lieblingsstücke aus dem Metal & Hardcore Genre zurück. „Wir haben uns bemüht, mehr Einflüsse von Hardcore-Bands einzubringen, die wir in unserer Kindheit geliebt haben, vor allem Texas Hardcore“, erklärt Pemberton. „Es gibt eine Menge Einflüsse von Mammoth Grinder, Iron Age und Power Trip. Der Tod von Riley und Wade so kurz nacheinander hinterließ eine große Lücke in der Szene. Wir haben alle eine Zeit lang viel texanisches Zeug gehört, und das ist definitiv in unser Schreiben eingeflossen.“

Boundless Domain enthält Future Death Metal Classics, wie das superheavy, schnelle und groovige Intestinal Wrap, bei dem George „Corpsegrinder“ Fisher von Cannibal Corpse mitwirkt. Vitrified Earth zeigt Creeping Deaths verbessertes Songwriting, besonders deutlich an der Stimmlage und der Phrasierung von Alavis Gesang, wobei die kranken Riffs nie vernachlässigt werden.

Heute freut sich die Band, die erste Single des Albums, das bereits erwähnte Intestinal Wrap, vorzustellen. Pemberton kommentiert den Track: „Wir haben das Gefühl, dass wir unsauf diesem Album kollektiv gesteigert haben. Die Arbeit mit Adam war ein Riesenspaß und wir sind alle stolz darauf, wie Boundless Domain ausgefallen ist. See you on the road!“

Boundless Domain wird es als CD, LP, Cassette, und digital geben. Hier könnt ihr das Album vorbestellen.

Ab 31. März gehen Creeping Death mit Carcass, Municipal Waste und Sacred Reich auf US Tour.

Boundless Domain Tracklist:

1. Boundless Domain

2. Intestinal Wrap (Ft. Corpsegrinder)

3. Vitrified Earth

4. The Parthian Shot

5. Creators Turned Into Prey

6. Cursed

7. Remnants Of The Old Gods

8. Looming

9. The Common Breed

Creeping Death:

Reese Alavi – Vocals

Trey Pemberton – Guitar

A.J. Ross III – Guitar

Eric “Rico” Mejia – Bass

Lincoln Mullins – Drums

