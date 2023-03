Am 15.03.2023 veröffentlichten die Hamburger Newcomer Aubade To Sorrow ihre Debut Single Times Have Changed. Diese ist nun auf allen Streaming-Plattformen zu hören. Ihre Musik ist inspiriert von schwermütigen Legenden wie Him, Type O Negative und Paradise Lost.

Times Have Changed könnt ihr euch HIER! anhören.

Weitere Veröffentlichungen sind in Planung. So wird die zweite Single bereits in drei Monaten erscheinen.