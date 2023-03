Index Verlag: kündigt „Ernie Fleetenkiekers Metal-Manifest“ an

Ernie Fleetenkieker hat sich seine brennende Leidenschaft für den Heavy Metal unter dem folgerichtigen Titel Ernie Fleetenkiekers Metal-Manifest von der Seele geschrieben. Musikbuch, Essay, Autobiografie, Streitschrift und mehr, der Gedankenstrom des bekannten YouTubers mit dem beliebten Kanal Krachmucker TV nimmt viele Formen an, aber der Norddeutsche möchte eines gleich zu Anfang betont wissen: „Ich bin kein Journalist, und dies ist kein Heavy-Metal-Sachbuch!“, schreibt Ernie. Wer Trockenfutter für Headbanger sucht, wird bei diesem launigen Metal-Klönschnack aus dem Norden also nicht fündig.

Ernie Fleetenkieker kommentiert: „Wie schon gesagt, ich bin kein Journalist, und dies ist kein Heavy-Metal-Sachbuch“, gibt der Autor und YouTuber zu Protokoll. „Das betone ich deshalb gerne und immer wieder, weil ich einfach nur subjektiv und frei von der Leber weg schreiben kann. Deshalb habe ich auch bewusst Ernie Fleetenkiekers Metal-Manifest als Titel gewählt. Es ist mein ganz persönlicher Blick auf die beste Musik der Welt. Ob kritisch oder voller Pathos, ich bin der Typ, für den ein Schlag mit der geballten Faust auf die Brust mehr als eine wissenschaftlich fundierte Tiefenanalyse ausdrückt. Objektiv und sachlich, das können andere besser.“

Ernie Fleetenkieker ist Jahrgang 1980 und nur selten ohne Brille, Hut und Schnurrbart anzutreffen. Als „Fleet“ wird im Niederdeutschen ein kleiner Wasserlauf in der Marsch bezeichnet und in Hafenstädten sind damit auch Kanäle gemeint. Ein „Kieker“ ist wiederum jemand, der auf etwas sieht. In Hamburg werden Lumpensammler als „Fleetenkieker“ bezeichnet. Auf Kanäle zu starren, passt natürlich hervorragend zu einem YouTuber, der mit Krachmucker TV seinen eigenen Kanal ins Leben gerufen hat.

Der Auslöser für diese ebenso spontane wie sehr erfolgreiche Aktion ist eine generelle Unlust des jungen Musikers, sich weiterhin mit den Tücken des Bandlebens und dem Business herumzuplagen. Auch ohne ehrgeizigen Plan klicken Woche für Woche immer mehr Menschen bei Krachmucker TV auf den Abo-Knopf. Das spricht sich rum und bald steht Ernie doch wieder mit einem Mikrofon auf der Bühne und zwar bei großen Festivals wie dem Wacken Open Air, Rock Hard Festival und dem Full Force.

Im Frühjahr 2020 folgt dann der Versuch, endlich „den großen Roman des 21. Jahrhunderts“ zu schreiben. Dieser endet ungefähr auf Seite 20. Ein Spaziergang mit den Hunden bringt den zündenden Gedanken: Das ultimative Buch über den Heavy Metal soll es werden. Doch diese Idee ist ebenfalls nach zwanzig Seiten ausgeschöpft. Doch wen die harte Musik so richtig gepackt hat, den lässt das Thema nicht mehr ruhen. Anekdoten, Episoden, gute Zeiten, harte Zeiten, viele von den Dramen, Lachnummern, Höhepunkten und Tiefschlägen, die Ernie Fleetenkieker in seinen 30 Jahren als sogenannter Headbanger erlebt hat, formen sich schrittweise zu seinem Metal-Manifest, das so zerrissen, widersprüchlich und leidenschaftlich ist, wie der Autor selbst.

Ernie Fleetenkiekers Metal-Manifest ist ein ganz und gar persönlicher, sicherlich mitunter auch kontroverser Blick auf die Kultur und Szene des Heavy Metal. So manch ein Leser wird sich selbst in diesem Buch wiedererkennen. Einige werden heftig widersprechen. Andere erhalten Einblicke in eine für sie unbekannte Welt. Doch jedem, der in dem Metal-Manifest schmökert, wird Unterhaltung vom Feinsten geboten.

Titel: Ernie Fleetenkiekers Metal-Manifest

Autor: Ernie Fleetenkieker

Erscheinungsdatum: 16. Juni 2023