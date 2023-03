Dyoxidon: hat das Album „The Decaying Multiverse“ veröffentlicht

Der in Colorado Springs ansässige Industrial Black Death Metal-Künstler Dyoxidon hat das neue Album The Decaying Multiverse am 5. März veröffentlicht. Das neue Dyoxidon-Album berührt Horrorszenarien mit Aliens und anderen feindseligen Wesen sowie spirituelle und philosophische fiktionale Perspektive. Mit anderen Worten, es verwendet Sci-Fi-Metaphern, um unsere Gesellschaft und ihre Funktionsweise zu kritisieren.

Seht euch das Visualizer-Video von Tempest Nexus auf YouTube an:

Die Sci-Fi-Konzepte von The Decaying Multiverse werden mit Industrial-Musik und extremem Metal gemischt und kombinieren die beiden Genres mit diesen lyrischen Themen. Mastermind Host_Revenant versucht aus verschiedenen Subgenres der elektronischen und industriellen Musik zu schöpfen, um die Musik hoffentlich interessant zu halten. Der Sound kombiniert Elemente aus brutalem Death Metal und atmosphärischem Black Metal, gemischt mit rauem Industrial und IDM.

Die Ursprünge von Dyoxidon lassen sich bis ins Jahr 2009 zurückverfolgen, als das einzige Bandmitglied Host_Revenant anfing, Künstlern der Industrial-Black-Metal-Subgenres zuzuhören. Um einen einzigartigen musikalischen Weg zu gehen, ohne direkt von solchen Einflüssen zu kopieren, wurde das Projekt in eine Death-Metal-Richtung gelenkt, wobei Andeutungen von Black Metal lediglich die mechanisierten Klanglandschaften akzentuieren. Erst 2017 wurde versucht, ein Album in voller Länge mit dem Titel Mechanobiotic Theosophy aufzunehmen. Nach dem Umzug von Wisconsin nach Colorado im Jahr 2019 veröffentlichte das Projekt eine EP mit dem Titel Outmoded. Unzufrieden mit dem endgültigen Sound von Mechanobiotic Theosophy wurde das Album 2021 neu aufgenommen und neu gemischt, um Exo-Spectrum zu werden, das erste offizielle Dyoxidon-Album in voller Länge.

The Decaying Multiverse wurde von Host_Revenant in seinem Heimstudio aufgenommen, gemischt und gemastert. Artwork von Phlegeton Art Studio.

The Decaying Multiverse Tracklist:

1. Psychosomatic Harvest

2. Tempest Nexus

3. Extinction [Errata]

4. Parasite Communion

5. Paroxysmal Nova

6. Light Of A Cybernetic Sun

7. The Crystalline Void

8. Spectravore

Dyoxidon ist:

Host_Revenant: Gitarren, Bass, Gesang, Synthesizer-Programmierung, Schlagzeug-Programmierung

Gäste:

S. Wyatt Houseman (Helleborus, Akhenaten): Zusätzliche Gesang (Lieder 1 und 4)

Jeremy Cuchiara (Ob Nixilis): Zusätzliche Gesang (Lied 2)

Manuel Moreno (Ob Nixilis): Zusätzliche Gesang (Lied 2)

Dyoxidon online:

Facebook

Bandcamp