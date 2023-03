As Everything Unfolds: präsentieren neue Single „Slow Down“

Die britischen Metalcore Aufsteiger As Everything Unfolds legen mit Slow Down eine brandneue Single samt Visualizer vor. Slow Down ist die letzte Single-Auskopplung, bevor mit Ultraviolet am 21. April das mit Spannung erwartete neue Studioalbum der Band über Long Branch Records erscheint.

As Everything Unfolds haben gerade ihre UK-Tour als Special Guest für Enter Shikari beendet und wurden kürzlich als Best Breakthrough Live Artist für einen 2023er Heavy Music Award nominiert. Als Nächstes geht es für das Quintett für die Impericon Festival-Tour, Konzerte mit Callejon und ausgewählte Headliner-Shows auf das europäische Festland, bevor im Anschluss die Sommerfestival-Saison ansteht.

Sängerin Charlie Rolfe über die Single Slow Down:

„Ever feel like you’re being pulled down? Like someone is your biggest supporter yet your biggest critic, it’s a confusing and conflicting feeling. You’re letting me shout out, while you’re telling me to slow down? Sometimes people will try to manipulate you into thinking they’re your biggest supporter, but jealousy can lead those same people to drag you down leaving you confused, when charged with platform or responsibility, that weight can carry difficult tasks and burdens, push through it and be the best version of you that you can be.”

As Everything Unfolds live:

07.04.23 AT, Wien – Arena / Impericon Festival

08.04.23 DE, Leipzig – Halle Eins / Impericon Festival

09.04.23 CZ, Prag – Futurum Music Bar /w Dragged Under

12.04.23 IT, Bologna – Freakout Club

13.04.23 IT, Mailand – Legend Club

14.04.23 CH, Zürich – Komplex 457 / Impericon Festival

15.04.23 DE, Oberhausen – Turbinenhalle / Impericon Festival

16.04.23 DE, München – Backstage / Impericon Festival

30.04.23 UK, Corby – Mayday Mayhem

04.05.23 DE, Nürnberg – Hirsch /w Callejon

05.05.23 DE, Stuttgart – Im Wizemann /w Callejon

06.05.23 DE, Weißenfels – Kulturhaus /w Callejon

09.05.23 DE, Berlin – Privatclub

10.05.23 DE, Hannover – Lux

11.05.23 DE, Trier – Mergener Hof /w Callejon

12.05.23 DE, Augsburg – Kantine /w Callejon

14.05.23 DE, Kassel – Franz Ulrich

17.05.23 DE, Mainz – KUZ / Lehrsaal

18.05.23 DE, Münster – Sputnikhalle /w Callejon

19.05.23 DE, Dresden – Reithalle /w Callejon

20.05.23 DE, Karlsruhe – Substage /w Callejon

21.05.23 DE, Frankfurt – Batschkapp /w Callejon

28.06.23 ES, Galicia – Resurrection Fest

08.07.23 UK, Cheltenham – 2000trees Festival

09.08.23 DE, Eschwege – Open Flair Festival

10.08.23 DE, Rothenburg ob der Tauber – Taubertal Festival

09.09.23 UK, Torquay – Burn It Down Festival

12.09.23 UK, Manchester – Academy 3

13.09.23 UK, London – O2 Islington Academy