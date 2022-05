Festivalname: Graspop Metal Meeting 2022

Bands: A Day To Remember, Alcest, Alestorm. Alice Cooper, Amenra, Amorphis, As Everything Unfolds, Bad Medicine, Baroness, Battle Beast, Beartooth, Beyond The Black, Bizkit Park, Black Label Society, Blues Pills, Baston Manor, British Lion, Bullet For My Valentine, Bury Tomorrow, Bütcher, Celeste, Cemetery Sun, Counterparts, Creeper, Crossfaith, Dana Dentata, De Rooie Jager, Death To All, Deyapitated, Deep Purple, Deez Nuts, Deftones, Destruction, Devin Townsend, Diamante, Dimmu Borgir, Dirty Honey, Disillusion, DJ Carl, DJ Fleddy Melculy, Dot Eat Dog, Dool, Down, Dropkick Murphys, Dying Fetus, Ego Kill Talent, Eisbrecher, Employed To Serve, Enthroned, Europe, Evil Invaders, Fire From The Gods, Five Finger Death Punch, Fleddy Melculy, Foreigner, Fu Manchu, Gaahls Wyrd, Ghostkid, Gloryhammer, Good Riddance, Heaven Shall Burn, Heilung, High On Fire, Ihsahn, Imminence, In Extremo, InVisions, Iron Maiden, Jinjer, Judas Priest, Kadavar, Killing Joke, Killthelogo, Kontrust, Korn, Lagwagon, Lalma, Living Theory, Majestica, Massive Wagons, Mastodon, Me And That Man, Megadeth, Mercyful Fate, Michael Schenker, Misthyrming, My Dying Bride, Myles Kennedy And Company, Naglfar, Opeth, Our Hollow Our Home, Paradise Lost, Perturbator, Phil Campbell And The Bastard Sons plays Motörhead, Powerwolf, Red Fang, Rival Sons, Rock The Fox, Sabaton, Sacred Reich, Saxon, Scorpions, Sepultura, Shinedown, Skillet, Slapshot, Sloper, Smash Into Pieces, Spiritbox, Stake, Steel Panther, Stick To Your Guns, Strains, Suicidal Tendencies, Suicide Silence, System Pilot, Tempt, The Curse Of Millhaven, The Dead Daisies, The Gary Moore Tribute Band, The Great Old Ones, The Offspring, The Perfect Tool, The Vintage Caravan, Thunder, Tiamat, Toxic Shock, Trash Boat, Tremonti, Tribulation, Twin Temple, Tyler Bryant & The Shakedown, Ugly Kid Joe, Van Hagar, Vltimas, Volbeat, Walls Of Jericho, Wayward Sons, While She Sleeps, Whitesnake, Within Temptation, Zeal & Ardor

Ort: Dessel, Belgien

Datum: 16.06 – 19.06.2022

Tickets: 4-Tages Festivalticket ab 282,40 €

Kapazität: ca. 50.000 Besucher pro Tag

Campingplätze: unbegrenzt verfügbar / Wiesen

Genre: Metal, Hard Rock, Thrash Metal, Heavy Metal, Hardcore, Progressive Rock

Link: https://www.graspop.be/nl/

In Belgien brennt Mitte Juni die Hölle auf Erden, wenn das Graspop Metal Meeting 2022 die Crème de la Crème des Heavy Metal Zirkus vier Tage am Stück über die Bühnen zieht. Kaum verwunderlich, dass man nur noch Karten über eine Warteliste erhalten kann. Dennoch wollen wir einmal auf das Line-Up blicken, welches vom 16.06. bis 19.06.2022 in Dessel eine gigantische Feier zelebriert. Das Graspop Metal Meeting verfügt über 117 Bands, die dem Line-Up der 25. Geburtstagsausgabe Leben einhauchen. Rund vierzig Kilometer von Antwerpen entfernt und etwas über 100 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, kann man das Open Air vor allem aus Nordrhein-Westfalen gut erreichen. 2008 zählte das Festival offiziell 135.000 Besucher, eine ebenso unglaubliche Zahl wie das Line-Up der diesjährigen Auflage. Damit ist Graspop zusammen mit dem Hellfest und einer erlesenen Elite eins der noch größten stattfindenden Metalfestivals Europas.

Zurück zu den vielen spannenden Acts. Die britische Legende Iron Maiden kommt mit ihrem aktuellen Langeisen Senjutsu und dürfte für viele Besucher den Höhepunkt bilden. Ebenfalls mit einem sehr guten neuen Album am Start sind die deutschen Hardrock Heroes Scorpions. Alle guten Dinge sind bekanntlich drei, daher kommen die Power Metal Historiker von Sabaton ebenfalls mit einer neuen Platte zum Open Air. Ihr habt richtig gelesen, Iron Maiden, Sabaton und Scorpions zieren die Spitze, dahinter folgen weitere Größen wie Judas Priest, Volbeat, Korn, Deep Purple oder Within Temptation. Für wirklich jeden ist was dabei. Old School Sets stehen mit Alice Cooper, Magedeth und The Offspring auf der Agenda. Zwar kostet ein Ticket für alle vier Tage fast 300 Euro, dafür bekommt man für die Kohle auch einiges geboten. Für einen, der wie meine Person möglichst viele und am besten alle Bands sehen möchte, würde wieder das wilde Bühnen-Hopping beginnen. Die Qual der Wahl lautet das größte Problem. Riesenrad fahren und Mastodon lauschen oder Black Label Society abfeiern? Egal wie das finale Timetable aussieht, ohne Abstriche kommt man einfach nicht durch die Sause. Das komplette Billing findet ihr weiter oben und auf der Seite des Veranstalters.