Witchery: kündigen neues Studioalbum „Nightside“ an + Albumvorbestellung gestartet

Die schwedischen Blackened Thrash Metal-Pioniere Witchery, seit ihrer Gründung vor 25 Jahren Meister des Infernal Metal, kehren mit ihrem 8. Studioalbum Nightside zurück, das am 22. Juli 2022 weltweit über Century Media Records veröffentlicht wird.

Nach dem hochgelobten I Am Legion-Album von 2017 wurde Nightside mit der Witchery-Besetzung bestehend aus Jensen (Guit., The Haunted / ex-Seance), Rickard Rimfält (Guit., Seance), Angus Norder (Vox, Nekrokraft), Victor Brandt (Bass, Dimmu Borgir / ex-Entombed A.D.) – der nun offiziell den langjährigen Bassisten Sharlee D’Angelo ersetzt – und Chris Barkensjö (Drums, Lik / ex-Kaamos). Das Album wurde erneut von Daniel Bergstrand (Behemoth, In Flames, etc.) gemischt und produziert, kommt mit einem Artwork von Andreas „Diaz“ Pettersson.

Nightside – Tracklist:

1. Witching Hour

2. Don’t Burn The Witch

3. Storm Of The Unborn

4. Er Steht In Flammen

5. Popecrusher

6. Left Hand March

7. Under The Altar

8. Churchburner

9. Crucifix And Candle

10. A Forest Of Burning Coffins

11. Nightside

Eine erste Single und ein Video zum messerscharfen Track Popecrusher wurden am 20. Mai veröffentlicht. Dies kann auch in einem animierten Videoclip betrachtet werden, der von Eduardo Hidalgo & Maciej Pieloch / MPieloch.com & E2h Design Studio erstellt wurde.

Witchery-Mastermind Jensen äußerte sich zu Popecrusher wie folgt: „Popecrusher setzt den Maßstab für das neue Album und ist der erste akustische Vorbote unseres neuen Albums Nightside. Mit diesem Album haben wir alles richtig gemacht und wir können es kaum erwarten, dass alle das Album in seiner Gesamtheit hören. Nightside ist unser erster Versuch, ein Konzeptalbum zu schreiben, und Popecrusher ist natürlich ein Teil dieser Geschichte. Wir hoffen, ihr liebt die seelenverzehrende Härte von Popecrusher genauso wie wir. Weitere großartige Dinge werden bald folgen!“

Über das kommende Album Nightside sagte Jensen Folgendes: „Ich habe angefangen, dieses Album zu schreiben, ohne eine allgemeine Richtung oder Idee im Kopf zu haben, aber irgendwo in der Mitte des Schreibprozesses erinnerte ich mich daran, dass ich schon immer ein Konzeptalbum machen wollte, also beschloss ich, es zu versuchen. Ich wusste nicht, dass das Schreiben eines Konzeptalbums den Druck erhöht, dass jeder einzelne Song gut wird. Das mag normal erscheinen (und das ist es in gewisser Weise auch), aber normalerweise schreibt man 12-14 Songs und wählt dann die Songs aus, die am besten geworden sind, nachdem sie abgemischt und gemastert worden sind. Manchmal wird sogar das, von dem man dachte, dass es der erste Song auf dem Album sein würde, an eine andere Stelle verschoben, weil sich ein anderer Song als Eröffnungstrack herausstellte. Außerdem kann man von diesen 12-14 Songs einige als Bonustracks behalten. Bei einem Themenalbum können die Songs nicht die Plätze tauschen. Die Geschichte muss funktionieren (niemand will ein neues The Elder machen!), also muss der Eröffnungstrack wirklich als Eröffnungstrack bestehen usw., daher der zusätzliche Druck „keine Überraschungen“, nachdem alles aufgenommen ist. Das Album erzählt eine Geschichte von dämonischen Albträumen, unerklärlicher Schwangerschaft, Hexenpfaden und einer Flucht aus dem alten Land in die Kolonien im Westen und was passiert, wenn das Kind geboren ist. Zu den Gästen auf diesem Album gehören unter anderem unser ständiger Ehrengast Hank Shermann, aber auch Gastsolos von Maciek Ofstad von Kvelertak und Simon Johansson von Wolf (auch der Studiobesitzer von SolnaStudio, wo wir das Album aufgenommen haben). Wir hatten auch die Ehre, Jeff Walker von Carcass als Gastsänger bei dem Song A Forest Of Burning Coffins zu haben. Alles in allem sind wir sehr zufrieden damit, wie das Album geworden ist, und wir sind wieder einmal begeistert von Daniel Bergstrands toller Produktion …“

Wie bereits erwähnt, enthält Nightside kurze Gastauftritte von Jeff Walker (Carcass, auf A Forest of Burning Coffins) sowie Gast-Gitarrenleads von Hank Shermann (Mercyful Fate, auf Left Hand March), Simon Johansson (Wolf, auf Crucifix And Candle) und Maciek Ofstad (Kvelertak, auf Don’t Burn the Witch).

Nightside wird in den folgenden Formaten veröffentlicht: Jewelcase CD, 180g. Vinyl LP (entweder als schwarzes Vinyl oder als limitiertes transparentes rotes Vinyl in einer Auflage von 500x via CM Distro/Mailorder) und als Digitales Album. Die Vorbestellung für Nightside startete am 20. Mai und ist hier erhältlich: https://witchery.lnk.to/NightsideID

Witchery wurden auch als Teil des diesjährigen kolossalen Hellfest-Line-Ups in Clisson, Frankreich am Freitag, den 24. Juni 2022 angekündigt. Weitere Details findet ihr hier: https://www.hellfest.fr

Zuvor wurde der frühe Katalog von Witchery von Century Media Records im Jahr 2020 auf CD, LP und digital wiederveröffentlicht, wodurch Restless & Dead (1998), Witchburner (EP, 1999), Dead, Hot And Ready (1999) und Symphony For The Devil (2001) endlich wieder weltweit erhältlich sind. Schaut hier nach, um eure Sammlung zu vervollständigen: https://www.cmdistro.de/Search?q=witchery

Aufgepasst … Nightside von Witchery ist Heavy-Metal-Hexerei vom Feinsten. Die Geisterstunde ist gekommen!

Witchery (Nightside) – Line-Up:



Angus Norder – Gesang

Jensen – Rhythmusgitarren

Rickard Rimfält – Rhythmus- und Solo-Gitarren

Victor Brandt – Bassgitarre

Chris Barkensjö – Schlagzeug

Witchery – online:

