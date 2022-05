Imperial Triumphant: kündigen neues Album „Spirit Of Ecstasy“ an und veröffentlichen neuen Track „Maximalist Scream“

Die Experimental-Metal-Band Imperial Triumphant hat soeben ihr neues Album Spirit Of Ecstasy angekündigt, das am 22. Juli über Century Media Records erscheinen wird. Das Album wird als Ltd. CD Edition (Mini-Gatefold), Gatefold 2LP & LP-Booklet und auf allen digitalen Plattformen erscheinen. Vorbestellungen sind hier möglich.

Um die Albumankündigung zu feiern, haben Imperial Triumphant außerdem gerade ihren neuen Track Maximalist Scream (feat. Snake/Voivod) veröffentlicht. Seht euch das Musikvideo zum Debüt-Track der Band aus dem kommenden Album an.

„Atmosphären, die von mysteriösen Ursprüngen durchdrungen sind. Heilige Übergangsriten und gewaltiges Wissen führen zu Wunderwerken der Technik“, so Imperial Triumphant. „Indem sie die Masse in einen endlichen Horizont eintrichtern, führen alle Wege in die Dualität. Die Grenze zwischen Realität und Illusion verschwimmt, wenn der letzte Schrei der Wahrheit von einem so grotesken Bösen zerstört wird. Es verwandelt sich in einen einsamen Reiter, der in die verbotene Dunkelheit reist …“

Spirit Of Ecstasy folgt auf die vorangegangenen LPs der Band, Alphaville (2020), Vile Luxury (2018) und zuletzt auf das Live-Album An Evening With Imperial Triumphant (2021), das im berüchtigten Slipper Room in New York City aufgenommen wurde. Genau wie seine Vorgänger enthält das Album eine Handvoll besonderer Gäste, darunter Kenny G am Sopransaxophon, Max Gorelick an der Leadgitarre, Snake am Gesang, Alex Skolnick an der Leadgitarre, Trey Spruance an der Leadgitarre, Andromeda Anarchia mit Chören, Sarai Woods mit Chören, Yoshiko Ohara am Gesang, J. Walter Hawkes an der Posaune, Ben Hankle an der Trompete, Percy Jones am Bass, Seven)Suns an den Streichern, Colin Marston am Simmons-Schlagzeug und YouTube, und Jonas Rolef am Gesang. Bleibt auf dem Laufenden und folgt der Band auf den sozialen Netzwerken, um weitere Details über die mit Spannung erwartete Veröffentlichung zu erfahren.

Spirit Of Ecstasy – Tracklist:

1. Chump Change

2. Metrovertigo

3. Tower Of Glory, City Of Shame

4. Merkurius Gilded

5. Death On A Highway

6. In The Pleasure Of Their Company

7. Bezumnaya

8. Maximalist Scream

Imperial Triumphant sind Zachary Ilya Ezrin (Gesang, Gitarren), Steve Blanco (Bass, Gesang, Tasten, Theremin) und Kenny Grohowski (Schlagzeug).

Imperial Triumphant – Tourdaten:

Haupttermine

May 25 – Brooklyn, NY – Elsewhere

May 30 – Helsinki, Finland – On The Rocks

May 31 – Tallinn, Estonia – Sveta Baar

June 1 – Riga, Latvia – NOASS

June 2 – Vilnius, Lithuania – XI20

June 4 – Gdansk, Poland – Mystic Festival



w/Nero Di Marte

June 6 – Bratislava, Slovakia – Kulturak klub

June 7 – Budapest, Hungary – Robot

June 8 – Cluj Napoca, Romania – Form Space

June 9 – Bucharest, Romania – Quantic

June 10 – Sofia, Bulgaria – Live & Loud

June 11 – Skopje, North Macedonia – KC

June 12 – Belgrade, Serbia – KC Grad

June 14 – Zagreb, Croatia – Klub Mocvara

June 15 – Ljubljana, Slovenia – Klub Gromka

June 16 – Vienna, Austria – Viper Room Vienna



Europäische Headline-Termine/Festivals

July 9 – Baltimore, MD – Ottobar

July 30 – Youngstown, OH – In the Darkness Fest

August 10 – Jaroměř, Czechia – Brutal Assault

August 12 – Oxfordshire, England – SUPERNORMAL FEST

August 13 – Manchester, England – The White Hotel

August 14 – Glasgow, Scotland – Stereo

August 15 – Belfast, England – Voodoo

August 16 – Dublin, Ireland – The Grand Social

August 18 – Somerset, England – ArcTanGent Festival

August 19 – London, England – The Dome

August 20 – Méan, Belgium – MÉTAL MÉAN

August 21 – Brittany, France – MOTOCULTER

August 23 – Madrid, Spain – Moby Dick

August 24 – Barcelona, Spain – Sala Upload

August 25 – Toulon, France – L’Hélice

August 26 – Mantova, Italy – The Academy

August 27 – Winterthur, Switzerland – Gaswerk

August 28 – Strasbourg, France – La Maison Bleue

August 29 – Nijmegen, Netherlands – Merleyn

August 30 – Hamburg, Germany – Hafenklang

August 31 – Aalborg, Denmark – 1000 Fryd

September 1 – Oslo, Norway – Bla

September 2 – Goteborg, Sweden – Fangelset

September 3 – Copenhagen, Denmark – Hotel Cecil

September 8 – Leipzig, Germany – Bandhaus

September 9 – Tel Aviv, Israel – Gagarin

Imperial Triumphant online:

