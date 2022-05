Elyne: veröffentlich neue Single „Call It Home“

“Musik ist etwas Unaufhaltsames, etwas, mit dem man sich verbinden kann”. Die brandneue Single Call It Home der italienischen Metal-Band Elyne ist jetzt auf allen Plattformen erhältlich.

„Dieser Song ist eine Hymne an die Musik selbst und an die Menschen, die an unsere Musik und an das, was wir tun, geglaubt haben und immer noch glauben. Es ist erstaunlich zu sehen, wie Menschen aus verschiedenen Ländern und mit verschiedenen Hintergründen sich mit den Melodien und den Texten, die dazu gehören, identifizieren können. Musik ist ein Ort ohne Grenzen, der einzige Ort, an dem sich jeder wirklich zu Hause fühlen kann. Dieser Song zielt darauf ab, Menschen auf der ganzen Welt unter der gleichen Flagge zu vereinen: die Musik„, so die Band sagt über die neue Single.

