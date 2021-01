Elyne: veröffentlichen neuen Heavy Banger „Wounds Are Gold“

Die Ground-Breaker-Metal-Band Elyne startet im Stil des Jahres 2021 mit ihrer brandneuen Heavy-Single Wounds Are Gold.

„Das Lied lässt sich von der japanischen Kunst des Kintsugi inspirieren, das Zerbrochene und Irreparable in etwas Kostbares zu verwandeln.“ sagt Sänger Daniele Faccani, und fügt hinzu: „Heilung der Wunden der Seele durch das Bewusstsein, dass aus den dunkelsten Momenten können Sie einen Weg finden, wie das Glänzen von Gold.“

Nachdem sie im März 2020 ihr neuestes Album Art Of Being Human veröffentlicht haben, hat die Band während des Ausbruchs der Pandemie bei Massive Music für alle zukünftigen Buchungen unterschrieben und ihren Präsenz beim Impericon Festival in Leipzig angekündigt.

Joseph McQueen (Bad Wolves, As I Lay Dying), hat den den Titel gemischt und Ted Jensen (Lamb Of God, Parkway Drive) war für das Mastering zuständig.

Ihr könnt den Song hier streamen: https://smarturl.it/WoundsAreGold

Elyne gründeten sich im Jahr 2013. Nachdem sie in Europa, Großbritannien und Russland gespielt haben, hat sich die Band die Bühnen mit Band wie Architects, Being As An Ocean, Of Mice & Men geteilt, um nur einige zu nennen! Mit ihren einzigartigen Bildern hat die Band im Jahr 2020 ihr authentischstes Album Art Of Being Human veröffentlicht, das sich durch ihre persönliche Vision der Welt und der Menschen auszeichnete. Das Album debütierte auf Platz 6 der iTunes Metal Charts und hat bereits über 2 Millionen Plays auf Spotify angesammelt.

Quelle: Ohwly Artist Management