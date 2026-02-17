Talnak: veröffentlicht erste Single „Crawling Void“

Mit Talnak betritt ein kompromissloses neues Metal-Projekt die Bühne der internationalen Underground-Szene. Gegründet im Jahr 2025, veröffentlichte das Trio im Februar 2026 seinen ersten Track mit dem Titel Crawling Void – ein düsteres Manifest jenseits klassischer Genre-Grenzen und Erwartungshaltungen.

Kein Business, kein Hobby – sondern Notwendigkeit

Talnak versteht sich ausdrücklich nicht als kommerzielles Projekt. Weder Erfolg, Karriereambitionen noch künstlerische Selbstdarstellung stehen im Mittelpunkt. Ebenso wenig geht es um Unterhaltung oder gemeinschaftliches Teilen von Musik.

Stattdessen beschreiben die Musiker Talnak als eine Notwendigkeit – als Ventil, um das auszusprechen und hinauszuschreien, was Menschen gewöhnlich verdrängen: Aspekte der Realität, die zwar existieren, aber weder gedacht noch akzeptiert werden wollen.

Themen jenseits von Moral und Menschlichkeit

Der Debüttrack Crawling Void sowie weitere angekündigte Veröffentlichungen widmen sich irdischen und außerirdischen Dimensionen, die sich menschlicher Moral entziehen. In Talnaks Klangwelt existieren keine Kategorien wie richtig oder falsch, schön oder hässlich, funktional oder zerstörerisch.

