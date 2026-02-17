Mickey Lyxx: veröffentlicht neue Power-Metal-Single „Gates Of Buda“

Der US-Gitarrist und Komponist Mickey Lyxx präsentiert mit Gates Of Buda seine neue Power-Metal-Single. Der Song ist inspiriert von der historischen Belagerung von Buda im Jahr 1686, als habsburgische Truppen versuchten, die Stadt von der osmanischen Herrschaft zurückzuerobern.

Mit treibenden Gitarrenriffs, donnernden Drums und hymnischem Gesang fängt der Track die Spannung und Dramatik dieser entscheidenden Schlacht ein. Komplexe Melodien treffen auf energiegeladene Rhythmen und schaffen ein intensives Hörerlebnis, das die historische Thematik mit modernem Power Metal verbindet. Fans von Sabaton, DragonForce, HammerFall und Gloryhammer dürften die epische Klanglandschaft und die melodische Wucht besonders zu schätzen wissen.

