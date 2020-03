Elyne: neue Single mit Aaron Pauley

Elyne haben ihre neue single und ihr neues video Light It Up angekündigt, dass am kommenden 4. März veröffentlicht wird. Der titel mit Aaron Pauley von Of Mice & Men stammt aus dem dritten Album Art Of Being Human, die am 6. März erschienen wird.

Im Gespräch für die Zusammenarbeit mit Aaron, dem Frontmann und YouTuber Danny ist befolgt: “Als wir angefangen haben, das neue Album zu schreiben hatten wir nichts im Sinn. Ich erinnere mich, dass ich im Studio an diesem Stück auf dem Klavier spielte und ich dachte mir, wie gut seine Stimme klingen würde. Wir haben Aaron hier in Italien kennengelernt, als wir uns die Bühne mit Of Mice & Men teilten. Wir spielten ihm einen Entwurf des Songs vor und fragten ihn, ob er daran arbeiten wolle, er akzeptierte und einige Monate später schickte er uns seinen Vorschlag für Text und Gesangslinie. Es war alles super einfach, und wir sind wirklich stolz darauf, es auf diesem Lied zu haben, da mir viel bedeutet“.

Die Band aus Ravenna wird an einer Reihe exklusiver Shows teilnehmen, die man sich für die Veröffentlichung des Albums Art Of Being Human nicht entgehen lassen sollte:

14/03 Vienna, Austria @ Viper Room