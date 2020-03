No Kings No Slaves: Debut Album „New Lease Of Life“ veröffentlicht

No Kings No Slaves sind eine fünfköpfige Band aus Luzern. Nach einer ersten EP (recored & mixed von Tommy Vetterli | Coroner & Ex Kreator) und vielen gespielten Shows in der Schweiz (u.a. mit Modern Life Is War, Crossfaith und Cancerbats) und Deutschland, veröffentlichen die 5 Jungs, die sich schon aus der Primarschule kennen, Ende Februar nun ihr Debut-Album New Lease Of Life. Aufgenommen und gemixt wurde New Lease Of Life von Manuel Wiget in mehrwöchigen Sessions im New Sound Studio, gemastered von Troy Glessner (August Burns Red, Disturbed, Pentagram u.v.m).

Stilistisch schafft es die Band ihren eigenen energie- und emotionsgeladenen Mix aus Elementen von Metalcore, Melodic Hardcore und Groove-Metal zu kreieren. Mit dem fesselnden und mitreissenden Sound bringen No Kings No Slaves dabei auch in «powervollen Live-Shows» (rawk.ch) die Luft zum Kochen.

Lyrisch behandelt das neue Album Themen wie toxische Beziehungen, Vergänglichkeit und soziale Missstände. Es befasst sich stark mit Emotionen wie Wut, Trauer, Unsicherheit, Angst, aber auch Aufbruchsstimmung und Lebensfreude.

Sänger und Writer Julian Thalmann über das Album:

«In den Texten versuche ich auf Themen und Gedankengänge einzugehen, die mich täglich beschäftigen und die auch unzählige Fragen aufwerfen. Dabei will ich nicht unbedingt nur das Verhalten unserer Gesellschaft, sondern mein eigenes und das meines Umfelds hinterfragen. Obwohl dabei viele Emotionen hervorgebracht werden, die einem Verunsichern und fragend zurücklassen, will ich auf dem Album auch zeigen, dass man Dinge ändern kann und ein Neustart nach einem Rückschlag Kraft geben kann. Hier entsteht auch die Verbindung zum Albumcover und zum Titel des Albums.»

No Kings No Slaves – New Lease Of Life

01. Judgment

02. New Lease Of Life

03. Ticket To Far Away

04. Modern Life Slaves

05. Humanity’s Curse

06. Hell

07. A Quiet Place

08. Medication

09. Interlude

10. Our Name Is Greed

11. Electric Sky

12. Losses

Plattentaufe:

13.3.2020 – Treibhaus Luzern

Prelistening Party:

28.2.2020 – Metzgerhalle Luzern

More Shows und Sommer-Tour tba

https://www.instagram.com/nokingsnoslaves/

https://www.facebook.com/NKNSband/

https://nokingsnoslaves.bandcamp.com/

https://open.spotify.com/artist/7mH4LXHjhmPuSBQlwbz6RI