Heinz Rudolf Kunze am Freitag, dem 13.05.2022, in der Rostocker Moja Kulturbühne

Event: Der Wahrheit Die Ehre Tour 2020-2022 Band: Heinz Rudolf Kunze und Verstärkung Ort: Moja Kulturbühne, Rostock, Deutschland Datum: 13.05.2022 Kosten: VVK 48,20 – 50,70 € (Verschiedene Preise nach Verschiebungen) Zuschauer: ca. 1200 Genre: Deutschrock Link: https://www.heinzrudolfkunze.de/ Setliste: 1. Prediger / Spießgesellen Der Lüge

2. Mit Welchem Recht

3. Aller Herren Länder

4. Nimm Mit Mir vorlieb

5. Ich Brauch Dich Jetzt

6. Meine Eigenen Wege

7. Die Zeit Ist Reif

8. Kampfzone Mitte

9. Leg Nicht Auf

10. Stirnenfuß

11. Kadaverstern

12. Mit Leib Und Seele

13. Die Ganz Normalen Menschen

14. Alles Gelogen

15. Wenn Du Ohne Liebe Bist

16. Dein Ist Mein Ganzes Herz

17. Die Dunkelheit Hat Nicht Das Letzte Wort

Zugabe 1 :

18. Pervers

19. Nachts Um Halb Drei

20. Lola

Zugabe 2:

21. Ich Hatte Einen Traum / Was Sie will / Mabel

22. Wenn Du Nicht wiederkommst

Zugabe 3:

23. Ich Hab’s Versucht

Vorzustellen braucht man Heinz Rudolf Kunze mit Sicherheit nicht mehr. Jeder hat schon einmal irgendeinen seiner Hits gehört. 36 Studioalben und 13 veröffentlichte Bücher, mehr als vier Millionen verkaufter Tonträger und zahlreiche Auszeichnungen stehen in der Biografie des im Kreis Minden-Lübbecke gebürtigen Rocksängers, Liedermachers, Schriftstellers und Musicaltexters. 2020 wäre das 40-jährige Bühnenjubiläum von Heinz Rudolf Kunze gewesen. Aufgrund der Corona-Pandemie verschob sich die Tour Der Wahrheit Die Ehre immer wieder. Das heutige Konzert hätte bereits am 23. Mai 2020 an gleicher Stelle auf der Moja Kulturbühne hier in Rostock stattfinden sollen. Obwohl in der Zwischenzeit das Doppelalbum Werdegang mit allen neu eingespielten Hits erschienen ist, bleibt der alte Tourname zum Jubiläum erhalten.

HRK, wie Kunze immer wieder nur genannt wird, war einer meiner Wegbereiter, um in die Konzertszene einzutauchen. Konzerte von nahezu drei Stunden Länge waren für ihn damals keine Seltenheit. Auch heute noch muss man viel Zeit mitbringen. HRK hat so viele Songs und Lyrik im Gepäck, da kann es schon einmal länger dauern. Heute ist kein Abend mit akustischen Songs oder mit philharmonischem Orchester, wie zuletzt 2018 in Kiel erlebt. Heute gibt es auf die Ohren, denn er hat seine Verstärkung mitgebracht. Diese besteht aus prämierten deutschen Ausnahmemusikern wie Jens Carstens am Schlagzeug, Matthias Ulmer am Keyboard, Peter Koobs und Andrew Gräser an den Gitarren sowie Lenard “Leo” Schmidthals am Bass. Diesen spielt er auch bei der Band Selig.

Einlass 19 Uhr, 20 Uhr geht es pünktlich los. Die Getränkepreise sind heftig und der Saal schon beim Einlass kuschelig warm. Mit ein paar neueren Songs eröffnet Kunze den Abend. Gewohnt mit Jackett und Halstuch eröffnet er am Klavier, wechselt dann auf die akustische Gitarre. Im Grunde warten alle auf die alten Kracher. Darauf muss man nicht allzu lange warten, denn bereits als dritter Song ertönt Aller Herren Länder. Natürlich streut er zwischen den Songs gelegentlich Geschichten ein, natürlich lässt ihn auch die Lage der Ukraine nicht kalt. Er erzählt die Geschichte des 96-jährigen Boris Romantschenko, der KZ und Arbeitslager der Nazis überlebt hat und nun in Charkiw umgekommen ist. Eine russische Rakete traf sein Wohnhaus, seine Wohnung brannte aus.

Kaum ein deutscher Künstler hat so einen großen künstlerischen Output wie er. Kaum ein deutscher Künstler hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg, so wie er. Ob Anti-Atom oder Friedensbewegung, Band Für Afrika oder Rock Gegen Rechte Gewalt, bis heute stellt sich HRK seiner politischen Verantwortung als Künstler und Mensch. Immer wieder streut er seine alten Kracher in das aktuelle Programm. Ob mit Meine Eigenen Wege, Mit Leib Und Seele, Alles Gelogen oder zum Abschluss des regulären Programms Dein Ist Mein Ganzes Herz, jeder erkennt seine Lieblingshits und Kracher sofort und singt unweigerlich mit. Nach gut zwei Stunden geht die Band von der Bühne. Zugaben sind Pflicht, niemand verlässt den Saal. Natürlich beendet Lola diesen Dreierblock. Da fehlen aber noch Hits, also geht da noch was. Wieder fordert der mit knapp 1200 Personen nahezu ausverkaufte Saal weitere Zugaben, die nicht lange auf sich warten lassen. Mit einem Medley aus Ich Hatte Einen Traum, Was Sie will und Mabel beweist die Band ein weiteres Mal, dass olle Kamellen auch gerockt sein können. Deswegen bin ich ja heute schließlich gekommen. Wenn Du Nicht Wiederkommst bildet den Abschluss. Mitsingen, bis die Band von der Bühne geht und darüber hinaus. Natürlich lässt sich Kunze noch immer darauf ein. Mit einem Kommentar, dass das Publikum ja wisse, dass er wiederkommt, setzt er sich ans Klavier und beschließt mit Ich Hab’s Versucht endgültig den Abend. Zwei Stunden, 40 Minuten. Welche Band hat heutzutage noch so viel drauf?

Ein Abend zwischen Schunkel und Deutschrock geht zu Ende. Kunze begeistert immer wieder die Massen, mich vor allem mit dieser hervorragenden Band.