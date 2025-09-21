Of Mice & Men: veröffentlichen neue Single „Troubled Water“

Die Metalcore-Combo Of Mice & Men haben ihre neue Single Troubled Water vorgestellt. Der Track stammt vom neunten Studioalbum Another Miracle, das am 14. November über Century Media Records erscheinen wird.

Das Album wurde vollständig von der Band selbst geschrieben, produziert und aufgenommen. Schlagzeuger Valentino Arteaga erklärt: „Wir wollten die Grenzen noch weiter verschieben und das, was unseren Sound ausmacht, neu ausloten.“ Troubled Water zeigt die Band musikalisch gewohnt mit treibenden Riffs und einigen elektronischen Akzenten, visuell verstärkt durch ein Sci-Fi-inspiriertes Video unter der Regie von Mike Matsui. Zuvor hatte die Band bereits die Singles Another Miracle und Wake Up veröffentlicht.

Mit dem neuen Album im Gepäck gehen Of Mice & Men ab dem 27. November auf Headliner-Tour durch Europa und Großbritannien, die bis Mitte Dezember andauert.

Die Termine:

27. Nov, Hamburg Docks

28. Nov, Berlin Hole 44

29. Nov, Leipzig Anker

30. Nov, Prag Meet Factory

02. Dez, Warschau Progresja

04. Dez, München Backstage

05. Dez, Köln Essigfabrik

06. Dez, Solothurn Kulturfabrik Kofmehl

08. Dez, Paris Bataclan

09. Dez, Tilburg 013

11. Dez, London Electric Ballroom

12. Dez, Manchester Academy 2

13. Dez, Bristol Bristol Electric

14. Dez, Glasgow The Garage