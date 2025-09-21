Of Mice & Men: veröffentlichen neue Single „Troubled Water“

Die Metalcore-Combo Of Mice & Men haben ihre neue Single Troubled Water vorgestellt. Der Track stammt vom neunten Studioalbum Another Miracle, das am 14. November über Century Media Records erscheinen wird.
Das Album wurde vollständig von der Band selbst geschrieben, produziert und aufgenommen. Schlagzeuger Valentino Arteaga erklärt: „Wir wollten die Grenzen noch weiter verschieben und das, was unseren Sound ausmacht, neu ausloten.“ Troubled Water zeigt die Band musikalisch gewohnt mit treibenden Riffs und einigen elektronischen Akzenten, visuell verstärkt durch ein Sci-Fi-inspiriertes Video unter der Regie von Mike Matsui. Zuvor hatte die Band bereits die Singles Another Miracle und Wake Up veröffentlicht.
Mit dem neuen Album im Gepäck gehen Of Mice & Men ab dem 27. November auf Headliner-Tour durch Europa und Großbritannien, die bis Mitte Dezember andauert.
Die Termine:
27. Nov, Hamburg Docks
28. Nov, Berlin Hole 44
29. Nov, Leipzig Anker
30. Nov, Prag Meet Factory
02. Dez, Warschau Progresja
04. Dez, München Backstage
05. Dez, Köln Essigfabrik
06. Dez, Solothurn Kulturfabrik Kofmehl
08. Dez, Paris Bataclan
09. Dez, Tilburg 013
11. Dez, London Electric Ballroom
12. Dez, Manchester Academy 2
13. Dez, Bristol Bristol Electric
14. Dez, Glasgow The Garage