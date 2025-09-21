Imha Tarikat: geben neue europäische Live-Termine für 2025/2026 bekannt

Imha Tarikat haben eine Reihe neuer Shows in Europa für 2025 und 2026 angekündigt. Im Januar 2026 werden die aufstrebenden deutschen Black-Metal-Krieger Imha Tarikat die Band The Ruins Of Beverast auf deren Tempelschlaf Release Tour bei vier Konzerten unterstützen, die auch von Rană und Ultima Necat begleitet werden. Darüber hinaus wird die Band zwei Headliner-Shows sowie Auftritte bei fünf Festivals spielen, darunter ihr Debütkonzert in Istanbul, Türkei, und einen Auftritt beim legendären Beyond The Gates Festival in Bergen, Norwegen, im nächsten Jahr, neben weiteren prestigeträchtigen Veranstaltungen.
Imha Tarikat äußern sich dazu: „Onwards we storm, burn with us!“ erklärt Mastermind Kerem Yilmaz. „We look forward with utmost anticipation to bring our fire of wild unity to a town near you! Joining The Ruins Of Beverast alongside Rană and Ultima Necat in January, we will make sure to leave no darkness unlit. With an expanding trail of performances, including our headline show in Istanbul, which is our premiere in Turkey as well as our return to Norway for Beyond The Gates Festival, and many more high calibre events. We will make it clear that we mean each word that we proclaim. Expect us to strike with even more intensity than you have seen us before. Forever at war with a passionless world!“
Imha Tarikat live 2025
05 Dec 2025 Istanbul (TR) The Wall Saloon, Black Flames over Kadikoy
26 Dec 2025 Kassel (DE) Goldgrube Kassel, Masters of Cassel
Imha Tarikat auf Tour mit The Ruins Of Beverast
Support: Rană & Ultima Necat
08 Jan 2026 München (DE) Feierwerk
09 Jan 2026 Dresden (DE) Blauer Salon
10 Jan 2026 Hamburg (DE) Bahnhof Pauli
11 Jan 2026 Köln (DE) Club Volta
Imha Tarikat live 2026
03 Jan 2026 Heidelberg (DE) Halle02, Evil New Year
01/02 May 2026 Berlin (DE) ORWOhaus, Walpurgisnacht V
29 Jul 2026 Bergen (NO) Verftet, Beyond the Gates Festival XIV
11/12 Sep 2026 Püchersreuth (DE) Wurzer Oschnitt-Halle, Stormcrusher Festival
Imha Tarikat werden im Rahmen ihrer gefeierten aktuellen Veröffentlichung Confessing Darkness auf Tour gehen. Unser TFM-Redakteur René W. hat zum neuen Album ein begeistertes Review geschrieben. Seht euch seine Meinung zu Confessing Darkness hier an.
