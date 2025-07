Imha Tarikat – Confessing Darkness

Schon seit Tagen läuft das neue Imha Tarikat Album Confessing Darkness in der Anlage. Daher wird es Zeit, endlich auch Worte zum Longplayer zu finden. Veröffentlicht wurde die frostige Black-Metal-Scheibe bereits am 20.06.2025 über Prophecy Productions. In über 50 Minuten zieht ein vernichtendes Gewitter auf, welches neben dem Intro Aufbruch elf Kompositionen ausspuckt. Der pechschwarze Gedanke spiegelt sich jedoch nicht nur in der Musik wider, bereits das Artwork hat eine gar magische Anziehungskraft, um den Konsumenten in die Hölle zu ziehen. Mit Confessing Darkness veröffentlichen die Männer aus Mülheim a.d. Ruhr ihr bereits viertes Studioalbum und können an den Vorgänger Hearts Unchained – At War With A Passionless World ohne Problem anknüpfen. Mich persönlich haben sie mit dem letzten Langeisen und den Shows auf dem Burning Q und Party.San abholen können. Seit dem zweiten Werk Sternenberster geht es für die Truppe steil bergauf.

Wicked Shrine und Another Failed Ritual entfachen das neue Feuer und erwecken Confessing Darkness zum Leben. Verantwortlich für die Kunst von Imha Tarikat ist vor allem Kerem Yilmaz, der als Mastermind die Instrumente und Vocals einspielt. Unterstützung bekommt er vom festen zweiten Member Jerome Reil am Schlagzeug. Das Duo harmoniert auch auf dem neuen Silberling wunderbar. Voices Of Bitter Epiphany hat klare Spannungsbögen, eine kosmische Tiefe und tiefe böse Wurzeln. Ruhige Passagen beleben die Klanglandschaft, während schnelle, hasserfüllte Sequenzen den vergifteten Dolch tief ins Herz rammen. Die Vocals von Kerem Yilmaz sind schwer emotional aufgezogen. Wütend, teils verzweifelt und gehetzt, brechen seine Vocals das Korsett, um mit noch festeren Ketten das Innere zu schützen. Genie und Wahnsinn liegen bei Imha Tarikat auf einer Stufe und beflügeln den Titeltrack Confessing Darkness oder auch Horns In The Smoke. Stimmig und intensiv zaubern Imha Tarikat eins der stärksten Genre-Alben des Jahres und haben zu Recht den Blick auf den Thron gerichtet.

